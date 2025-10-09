Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država morati da uloži veliki novac u izgradnju novih industrijskih zona kako bismo privukli nove strane investitore i da će posebno biti izdvojen novac za širenje tri zone u Leskovcu, Ćupriji i u Inđiji, oko 220 miliona evra.

- Da bismo makar po tome i uz subvencije koje dajemo mogli da budemo privlačni stranim investitorima. Posebno ćemo da uložimo u širenje zona tri zone Leskovac, Čuprija, Inđija - rekao je Vučić u Palati Srbija na vanrednoj konferenciji za medije zbog stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u.

On je naveo da je našoj zemlji u prethodnih godinu dana neko smišljeno i namerno uništio univerzitet i ono što smo imali od dualnog obrazovanja na univerzitetu, kao i ono što smo mogli da ponudimo strukama, eventualnim fabrikama i firmama koje dođu da ulože u našu zemlju.

- Mi to više ne možemo na takav način da ponudimo i to ti ljudi koji dolaze u našu zemlju odlično znaju. Neko je razorio obrazovni sistem smišljeno i namerno da bi Srbija bila malo spolja, malo iznutra, malo neodgovorni rektori i dekani i svi ostali i time smo napravili sebi dodatne probleme. Zato ćemo morati da uložimo veliki novac u izgradnju novih industrijskih zona - rekao je Vučić.

Kaže da će nam deo radno-intenzivnih investicija odlaziti poput Benetona iz 2008-2009. godine, dela Leonija i dela drugih kompanija.

Kako je rekao, dolaze nam kapitalno-intenzivne koje troše mnogo više električne energije.

- Veća je automatizacija, ali ćemo morati i da im obezbeđujemo dodatne zone u gradovima, pa moramo to da rešimo i sa Nišom. Samo ove tri industrijske zone nas koštaju 220 miliona evra, za kompletnu infrastrukturu. Da vi znate, kada to radite morate da dovedete gas, morate da dovedete struju. Struja je nenormalno skupa, trafostanice... gradimo to nema ispod 35, 40, 45 miliona evra, samo da imate u vidu. A to sve morate da ponudite investitoru, ukoliko želite da dođe - naveo je Vučić.

Predsednik je kazao da ima i dve male, ali dobre vesti kojima se raduje, a to je da će poljska fabrika u Zaječaru uspeti da postigne dogovor do kraja 2026. da ostane 220 zaposlenih.

- A to nam je uz pivaru jedino što radi u Zaječaru, uskoro ide i pogon Jugoimport SDPR, kako smo i obećali da tamo pravi mali pa širi taj pogon. Uspeli smo u Subotici da zadržimo Svarovski sa 313 zaposlenih, već su hteli ljudi da idu u Indiju, ali smo uspeli to da zatvorimo do kraja 2028. godine, da ostane ovde i tako dalje. To su neke sitnice, samo da vidite, da se borimo, da se trudimo, da radimo, da gledamo da u teškim uslovima i u nelakim okolnostima to sačuvamo - rekao je Vučić.

Napomenuo je da je nama nažalost ove godine hidrologija za struju na najgorem nivou od 1989. godine.