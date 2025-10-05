- Nisam samo govorio o većim platama; nama je stopa javnog duga u odnosu na albanski duplo manja, koja dobro ide napred. Mi smo izabrali nešto drugačiji put i nema tu neke filozofije, ponekad morate da platite cenu. Ne možete sve da dobijete.

- U ovom trenutku, samo rezerve zlata da pretvorimo u novac imamo 5,5 milijardi. Imamo 51,8 tona zlata u rezervi. Samo da znaju ljudi da dobro brinemo o onome što dolazi, zato što predviđamo stvari. Imali smo 2012. svega 15 tona zlata. I dalje ćemo da kupujemo zlato dok se ova situacija ne umiri u svetu, u naredne dve godine ćemo to zlato da kupujemo ubrzano.

- Zakon je donet pre svega zbog siromašnijih ljudi, običnog sveta, i znate li kakva je radost ljudi u Srbiji zbog toga. Mnogo mladih je za to zainteresovano. Uradili smo još mnogo stvari: izgradnja porodilišta, Narodni front uskoro na Bežanijskoj kosi kreće da se gradi, mnogo svega, ali ni zbog čega se nisu ljudi obradovali kao zbog zakona o legalizaciji. Čovek hoće da zna da je svoj na svome, da on ima gde da legne da spava i da može da ostavi to svojoj deci, unucima...

Vučić je najavio i novu liniju Er Srbije.

Od marta letimo za Toronto, samo da rešimo detalje sa kanadskim vlastima.