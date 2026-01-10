Slušaj vest

Pri tome je ključni adut dogovora projekat za zlato i bakar Tlamino u Srbiji. 

Projekat Tlamino raspolaže pretpostavljenim (inferred) resursima od oko 670.000 unci ekvivalenta zlata, sa prosečnim sadržajem od 2,9 grama po toni, što ga svrstava među perspektivnije projekte u regionu, prenosi "Majning vikli".

Za projekat je 2021. godine izrađena preliminarna ekonomska procena (PEA), dok sada postoji značajan potencijal za dalji rast resursa kroz nova bušenja i istraživanja.

Posebna vrednost Tlamina je šira istražna zona oko ležišta Barje, gde su identifikovane dodatne lokacije sa visokim sadržajem zlata.

Pristup finansijskim sredstvima Majnreksa trebalo bi da omogući ubrzavanje istražnih aktivnosti i ostvari dodatnu vrednost za projekat u Srbiji.

Sama transakcija je strukturirana kao spajanje jednakih partnera, pri čemu će akcionari Elektruma posedovati oko 49 odsto nove kompanije, dok će akcionari Majnreksa držati oko 51 odsto udela.

Proširena grupa zadržaće kotaciju na Australijskoj berzi (ASX).

Nakon jačanja pozicije u Srbiji, spojena kompanija planira da paralelno razvija i ostale projekte u portfoliju, uključujući projekat vađenja sofala u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Vels.

Kurir Biznis/B92/Tanjug

