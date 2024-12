Izmene Zakona o Narodnoj banci Srbije koje između ostalog predviđaju pravo preče kupovine zlata dobijenog eksploatacijom, pripremom i preradom mineralnih sirovina u Srbiji, otvorile su ponovo pitanje koliko se još “žutog metala” krije u domaćim i svetskim rudnicima. Stručnjaci veruju da će ova izmena zakona osigurati da “zlato ostane kod kuće” i da je to još jedan pokazatelj važnosti zlatnih rezervi za nacionalnu ekonomiju, sigurnost od inflacije i poverenje u državu.

- Procenjuje se da se količine mineralnih resursa zlata u Srbiji kreću u rasponu od 625 do više od 750 tona. U ležištima bakra u eksploataciji više je oko 350 tona - kaže profesor Jelenković.

On dodaje da se značajne količine zlata eksploatišu u ležištima bakra na prostoru istočne Srbije, a da su najveća među njima su Majdanpek i Bor, kao i novopronađeno ležište svetskih razmera Čukaru Peki.

Smatra se da je od ukupne količine mineralnih resursa zlata u ležištima bakra Srbije trenutno moguće eksploatisati oko 215 tona zlata, odnosno da je upravo to količina rudnih rezervi zlata.

- Procenjuje se da je na planeti ostalo još 50.000 tona zlata koje nije iskopano, prema podacima Američkog geološkog zavoda. Do sada, kao čovečanstvo, smo iskopali oko 210.000 tona zlata, što znači da nije još mnogo ostalo za eksploataciju. Pozitivna stvar je to što je zlato gotovo neuništivo, što znači da svaki gram može da se reciklira i ponovo iskoristi - objašnjava Matović i dodaje da je u RTB Boru od 20. veka do danas iskopano oko 160 tona zlata, a da je preostalo oko 215 tona zlata u ležištima bakra koja su pristupačna za eksploataciju.