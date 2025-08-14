Slušaj vest

U 2026. godini nastavlja se postepeno izjednačavanje starosne granice za penzionisanje žena sa muškarcima, koje će trajati do 2032. godine. Prema važećim propisima, žena u ovoj godini može da ostvari pravo na starosnu penziju sa 64 godine i 2 meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Starosna penzija – osnovni uslov

Za redovnu starosnu penziju u 2026. godini potrebno je:

64 godine i 2 meseca života

najmanje 15 godina staža osiguranja

Ovo je pomeranje od četiri meseca u odnosu na 2025. godinu (63 godine i 10 meseci). Penzija bez obzira na godine – 45 godina staža

Pravo na penziju bez obzira na godine života i dalje imaju žene sa 45 godina radnog staža, pod uslovom da su svi doprinosi uredno uplaćeni. Pre odluke o podnošenju zahteva, preporučuje se provera evidencije u PIO Fondu putem M-4 obrasca ili direktno u filijali, kako bi se izbegle neprijatne situacije.

Prevremena penzija

U 2026. godini uslov za prevremenu penziju je 60 godina života i najmanje 40 godina staža. Ipak, treba imati na umu da se prevremena penzija trajno umanjuje za 0,34% po mesecu koji nedostaje do pune starosne granice (65 godina), što može značiti umanjenje do 20,4%.

Beneficirani radni staž

Žene koje rade na poslovima sa beneficiranim stažom mogu otići u penziju ranije, jer im se radni staž računa sa uvećanim trajanjem (npr. 12 meseci rada = 14 ili 16 meseci staža), što zavisi od vrste posla i stepena beneficije.

Postepeno izjednačavanje do 2032.

Do 2032. godine granica za odlazak žena u penziju će se svake godine povećavati za dva do šest meseci, dok ne dostigne 65 godina života. Minimalni uslov od 15 godina staža ostaje isti.

Uslovi za odlazak žena u penziju od 2025. do 2032. godine

Godina - Starosna granica - Minimalni staž - Penzija bez obzira na godine

2025 63 g. 10 m. 15 godina 45 godina staža

2026 64 g. 2 m. 15 godina 45 godina staža

2027 64 g. 4 m. 15 godina 45 godina staža

2028 64 g. 6 m. 15 godina 45 godina staža

2029 64 g. 8 m. 15 godina 45 godina staža

2030 64 g. 10 m. 15 godina 45 godina staža

2031 65 g. 15 g. 45 godina staža

2032 65 g. 15 g. 45 godina staža