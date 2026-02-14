Slušaj vest

Karta mu je omogućavala neograničeno putovanje prvom klasom na svim linijama ove aviokompanije, bez ograničenja broja letova ili trajanja ugovora. Rothstein je tokom više od dve decenije intenzivno koristio ovu pogodnost. Prema dostupnim podacima, obavio je više od 10.000 letova, a često se navodi da je putovao u Pariz na doručak, London na ručak, a Njujork na večeru. American Airlines je kasnije procenio da ih je takav način korišćenja karte koštao oko 21 milion dolara.

Zloupoterbljavao rezervacije

Iako sama učestalost letenja nije bila sporna, problem je nastao zbog načina na koji je Rothstein upravljao rezervacijama. Prema tvrdnjama aviokompanije, često je rezervisao letove koje nije nameravao da koristi, pravio špekulativne rezervacije i zloupotrebljavao pravo na prateće sedište. Rasprava na Redditu, koja je prikupila hiljade glasova, otkriva dodatne detalje. Jedan korisnik je komentarisao:

"Rezervisao je veliki broj sedišta na letovima koje nikada nije koristio, što je aviokompaniju koštalo i više od samih letova na koje je zaista putovao.“

Drugi dodaje da je "znao da rezerviše svoje sedište i prateće sedište, a zatim na to mesto stavlja prijatelje ili čak potpune strance, bez namere da on sam leti“. Prema navodima iz rasprave, Rothstein je u kasnijim godinama čak prodavao mesta drugim putnicima, nudeći im prvu klasu po nižoj ceni, što je direktno kršilo ugovorne odredbe. American Airlines je tvrdio da su neka prateća sedišta bila rezervisana pod lažnim imenima, što su okarakterisali kao prevarno korišćenje karte.

Prodavao mesto drugima

Zbog toga je 2008. godine American Airlines ukinuo Rothsteinovu doživotnu kartu, pozivajući se na ugovornu klauzulu koja omogućava raskid bez povraćaja novca u slučaju zloupotrebe. Rothstein je tužio aviokompaniju, ali je sud 2011. godine presudio u korist American Airlinesa. Sud je potvrdio da je klauzula o prevarnom korišćenju validna i da kompanija ima pravo da ukine kartu bez naknade.

Zanimljivo je da, prema tvrdnjama korisnika Reddita, American Airlines i dalje poštuje neke druge doživotne karte iz istog perioda, ali isključivo kod putnika koji ih nisu pokušali koristiti u komercijalne svrhe ili na način koji izlazi iz okvira ugovora.

Najskuplja marketinška greška u istoriji

Priča o Stevenu Rothsteinu danas se često navodi kao jedna od najskupljih marketinških grešaka u istoriji vazduhoplovne industrije. Program doživotnih karata prve klase American Airlines je vrlo brzo ukinuo, nakon što je postalo jasno da pojedini putnici maksimalno koriste pogodnosti koje su u trenutku prodaje delovale finansijski bezazleno. U poslovnim krugovima ovaj slučaj se i dalje analizira kao primer kako neprecizno definisani ugovori mogu rezultirati višemilionskim gubicima.

Istovremeno, Rothsteinov slučaj otvorio je i širu raspravu o granici između legitimnog korišćenja pogodnosti i njene zloupotrebe. Iako mu niko nije mogao zabraniti često letenje, sud je zaključio da rezervacije bez namere putovanja, korišćenje lažnih imena i preprodaja sedišta predstavljaju kršenje ugovora. Time je ova priča završila kao presedan koji je zauvek promenio način na koji aviokompanije oblikuju programe lojalnosti i „doživotne“ ponude.