Putnici koji kupe ekonomsku kartu na određenim domaćim i međunarodnim letovima "Virgin Australia" sada mogu da licitiraju kako bi im sedeće mesto pored ostalo prazno.

Istraživanje iz 2023. godine pokazalo je da bi 42 odsto putnika razmislilo da plati dodatnu naknadu kako bi srednje mesto ostalo slobodno. Imajući prazno sedište pored sebe na letu često se doživljava kao pravi luksuz, a neki avio-prevoznici već nude opcije gde se ovo može platiti.

Sada je i evropski low-cost prevoznik "Wizz Air" uveo sličnu uslugu.

"Prazno sedište i dodatni komfor"

Mađarski niskobudžetni avio-prevoznik "Wizz Air" lansirao je opciju "Wizz Class", koja putnicima u premium ekonomiji omogućava, između ostalog, da blokiraju sedište pored sebe uz doplatu.

Putnici koji izaberu "Wizz Class" dobijaju sedište pored prozora ili prolaza i mogu da rezervišu srednje mesto (B ili E) pored sebe kao prazno.

Dodatni benefiti uključuju više prostora za noge, prioritetno ukrcavanje, dva predmeta kabinskog prtljaga, kao i užinu i bezalkoholno piće tokom leta.

Ova opcija dostupna je na odabranim letovima iz i za Budimpeštu, Bukurešt, London Luton, London Gatwick, Rim Fiumicino i Varšavu, a putnici mogu da je odaberu kao nadogradnju tokom rezervacije.

Slične opcije kod drugih evropskih prevoznika

Neki drugi evropski avio-prevoznici nude slične mogućnosti.

"Air France" putnicima nudi opciju "Empty Seat - My Extra Space", koja omogućava da se privatizuju do tri susedna sedišta, dok Lufthansa nudi "Free Neighbour Seat" na kontinentalnim i interkontinentalnim letovima.

Za duže letove, "Lufthansa" ima i opciju "Sleepers Row", gde putnici dobijaju celu red sedišta u ekonomskoj klasi, sa tankim dušekom, ćebetom i jastukom kvalitetom nalik poslovnoj klasi.

Cena ovih opcija na dužim letovima kreće se između 159 i 229 evra po segmentu, a rezervacija unapred nije moguća.

Licitacija za prazno sedište

"Virgin Australia" je 2025. godine uvela opciju "neighbour-free seating" na nekim domaćim i međunarodnim letovima kraće dužine. Za razliku od evropskih prevoznika, ovde se koristi sistem licitacije - putnici koji žele da srednje mesto ostane prazno mogu da pošalju svoju ponudu putem aplikacije Virgin Australia nakon što kupe kartu.

Ponude počinju od 30 australijskih dolara (oko 17 evra), a putnici koji pobede u licitaciji biće obavešteni najkasnije dva sata pre polaska.

Međutim, prazno sedište nije garantovano, jer svi sedišta ostaju dostupna za kupovinu tokom perioda licitacije. Ako vaš predlog ne uspe, novac se vraća.

Liciranje je dostupno samo za rezervacije sa maksimalno dva putnika, i samo za jedno sedište. Takođe, opcija se ne odnosi na putnike u Economy X i poslovnoj klasi, niti uključuje dodatni prtljag.

Virgin Australia je ovu opciju uvela na osnovu istraživanja iz 2023. godine koje je pokazalo da bi više od trećine putnika platilo za prazno srednje sedište i na domaćim letovima dužim od tri sata.