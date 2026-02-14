Slušaj vest

Vest o požaru koji je do temelja uništio Malu gostionu na obali Palićkog jezera rastužila je mnoge Subotičane, ali sve one koji su ikad nogom kročili u ovaj objekat. Punih 170 godina Mala gostiona je dočekivala punike namernike od vremena kad se putovalo konjima i kočijama do modernih vremena. Uspela je da preživi mnoge ratove, burna vremena, a svi su voleli da dolaze od običnih ljudi do poznatih ličnosti.

Prema istrijskim spisima Mala gostiona nedaleko od same obale Palićkog jezera podigniuta je sredinom 19. veka u vreme kada je banjski turizam na Paliću bio u začetku. Kao zvaničan početak rada računa se 1852. sam objekat bio je skroman, a prvi posetioci bili su kočijaši, trgovci i gosti koji su dolazili na Palić na oporavak.

Imala je tek nekoliko soba i obaveznu štalu za konje, a kako je Palić rastao, tako je rasla i ona. Kroz decenije Austrougarske vlasti, potom u Kraljevini Jugoslavijei, pa socijalističkoj eri Mala gostiona je uvek na istom mestu i pod istim imenom kao simbol kontinuiteta.

Zanimljivo je da se Mala gostiona od početka izdvojila po sjajnoj hrani koja je kombinovala mađarsku, austro-ugarsku, a kasnije i srpsku i bunjevačku kuhinju. Originalni jelovnici iz 1870. pokazuju da je tada ponuda uključivala preko 50 jela i 30 vrsta vina, što govori o bogatoj gastronomskoj tradiciji ovog mesta. U drugoj polovini 20. veka Mala gostiona je postala prepoznatljiv restoran, mesto porodičnih ručkova, svadbi, maturskih večeri i susreta generacija. Njena terasa, pogled na jezero i prepoznatljiva kuhinja učinili su je jednim od najdugovečnijih ugostiteljskih objekata u ovom delu Srbije.

1/6 Vidi galeriju Istorija Male gostione na Paliću Foto: youtube/AgroTV Srbija

Objekat je rekonstruisan više puta, a značajna obnova bila je 1998. godine, kada je dobio današnji izgled i kategorisan kao restoran sa četiri zvezdice. Mala gostiona se smatrala institucijom Palića, neraskidivo povezanim sa turističkom istorijom mesta. U nju su rado zalazili glumci kad bi došli na Palićki filmsi festival, a pričalo se da je svoj sto u ovoj kafani imala Mira Banjac.

U restoran su dolazili ljudi iz različitih društvenih slojeva kroz decenije, uključujući i posetioce banjskih vila i imućne goste sa kraja 19. i početka 20. veka kada je Palić bio poznat kao evropsko banjsko odredište.

Foto: Kurir

Posebna atrakcija je bila nedeljni porodični ručak sa preko 80 jela, vinom iz bureta i živom muzikom što je stvaralo poseban gastro doživljaj za goste restorana. Među tradicionalnim jelima na meniju su bili goveđi perket, razne vrste mesa, riba iz okoline i vina iz lokalnih vinarija.

Mala gostiona je mnogo više od restorana, ona je preživela ratove, društvene promene i decenije evolucije turizma, ostajući trajni simbol lokalnog identiteta i tradicije ovog kraja. A, onda je vatra sve to odnela pretvarajući objekat u prah i pepeo, ali su ostale uspomne onih koji su nekad dolazili u Malu gostionu.