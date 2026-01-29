Slušaj vest

Sve više Beograđana trudi se da tokom vikenda pobegne iz grada. Poslednjih meseci kao idealna vikend destinacija sve više se izdvaja Subotica i naravno Palić. Brzim vozom od Beograda do najsevernijeg grada u Srbiji stiže se za sat i 10 minuta. Upravo ta dostupnost, uz bogatu istoriju, jedinstvenu arhitekturu i opuštenu atmosferu, čini Suboticu i Palić savršenim izborom za kratak, ali sadržajan beg iz grada.

U prilog tome govori i činjenica da je Turistička organizacija Grada Subotica nedavno proglašena za najbolju turističku organizaciju u Srbiji.

Grad na raskrsnici kultura

Subotica je jedan od najstarijih gradova u Srbiji i vekovima je bila mesto susreta različitih naroda, kultura i religija. Nalazila se pod ugarskom, turskom i habzburškom vlašću, što se i danas jasno vidi u njenoj arhitekturi, jeziku, gastronomiji i običajima.

1/4 Vidi galeriju Subotica i Palić idealni za vikend odmor Foto: Kurir

Najveći procvat doživljava krajem 19. i početkom 20. veka, kada nastaje veliki deo secesijskih zdanja po kojima je danas prepoznatljiva. Upravo taj srednjoevropski duh daje joj poseban šarm koji se retko sreće u Srbiji. I danas na ulici ćete ravnopravno čuti srpski i mađarski jezik, ima dosta Bunjevaca, a svi žive zajedno bez ikakvih problema.

Šta obići u Subotici?

Grad je prepoznatljiv po jedinstvenoj arhitekturi secesije i brojnim istorijskim zdanjima koja odišu evropskim šarmom.

Nezaobilazne tačke su:

Gradska kuća – simbol grada, impresivna građevina sa bogato dekorisanim tornjem i vitražima

Subotička sinagoga – jedna od najlepših u Evropi, remek-delo mađarske secesije

Rajhlova palata – danas Galerija savremene umetnosti, ali i jedno od najlepših zdanja u gradu

Pored toga, šetnja Korzoom, Trgom slobode i okolnim ulicama, gde se smenjuju kafići, restorani, galerije i male radnje, daje pravi osećaj grada koji se živi polako i sa uživanjem. Zanimljivo je da nigde u Subotici, a posebno na Paliću nećete videti ni jedan papirić ili pikavac.

Palić – prirodni dragulj na dohvat ruke

Na svega sedam kilometara od Subotice nalazi se Palić i jedinstveno veštačko Paličko jezero, idealno mesto za predah od gradske vreve.

Foto: Kurir

Jezero, parkovi, uređene staze za šetnju i vožnju bicikla, kao i čuveni Veliki park i Vodotoranj, nude mirnu i slikovitu atmosferu tokom cele godine. Leti je Palić savršen za šetnje uz vodu i kafu u hladovini, dok je zimi idealan za tišinu i opuštanje.

Gastronomija koja se pamti

Subotica je pravi raj za gurmane. Multikulturalna tradicija ogleda se i na tanjiru, pa se ovde spajaju vojvođanska, mađarska i srednjoevropska kuhinja.

Obavezno probati:

perkelt i paprikaš

domaće kobasice i suhomesnate proizvode

gulaš, čorbe i jela od divljači

štrudle sa makom, orasima ili višnjama

Uz sve to, regija je poznata i po dobrim vinima i rakijama, koje često dolaze direktno od lokalnih proizvođača. A, vino je vrhunsko i ovenčano brojim međunarodnim nagradama i medaljama.

Cene

Ono što Suboticu izdvaja su i izuzetno povoljne cene. Privatan smeštaj se može naći po ceni od 10 do 15 evra, dok je u nekom od brojih hotela noćenje sa doručkom košta mnogo više. na paliću se nalaze brojni spa centri koji po luksiuzu, ali i cenama mogu da pariraju onima iz Beča i Budimpešte.

Foto: Kurir

Ako ipak nemate dubok džep preporuka je da se držite privatnog smetaja, a da ručate u nekoj od lokalnih kafana. Cena kafe u centru Subotice je od 200 do 300 dinara, dok vam za pristojan ručak i neki od lokalnih specijaliteta ne treba više od 1.000 do 1.500 dinara. Kako kažu Subotičani, ceneu su porasle odkada je proradila brza pruga Beograd - Subotica, pa mnogi Beograđani dođu u njihov grad da se malo prošetaju, ručaju, popija kafu i vrate se kući.