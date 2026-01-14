Slušaj vest

Na 9 kilometara od Niša i nešto više od tri sata vožnje automobilom auto-putem E75 od Beograda nalazi se čuvena Niška Banja. Opevana u narodnim pesmama kao lečilište poznata je već 200 godina!

Ova banja spaja bogatu tradiciju i moderni pristup spa turizmu, nudeći nešto za sve generacije od mlađih koji traže aktivnosti i relaksaciju, do starijih koji dolaze zbog lekovitih voda i blata.

Bogata istorija

Niška banja važi za jednu od najstarijih termalnih banja u Srbiji. Njene lekovite izvore koristili su još Rimljani, pre više od dva milenijuma, a poslednjih dva veka poznata je kao lečilište u celom regionu. U 19. i početkom 20. veka, banja je bila omiljeno mesto niške i srpske elite, a gosti su, verovali ili ne, još tada dolazili iz drugih krajeva Srbije u ovo lečilište. Danas privlači kako domaće, tako i strane posetioce,a njena popularnost raste iz godine u godinu.

Lekovita voda i blato

Niška banja je poznata po svojim termalnim vodama temperature između 34 i 45°C, bogatim mineralima koji imaju višestruko dejstvo:

reumatizam i artritis – voda i blato pomažu kod bolova i ukočenosti

mišićno-koštane probleme – mineralni oblozi i kupke ubrzavaju oporavak

cirkulaciju i nervni sistem – relaksiraju i jačaju organizam

kožne bolesti i stres – kombinacija toplote, minerala i mirne okoline podstiče regeneraciju kože i umirujuće deluje na psihu

Blato Niške banje se koristi u obliku obloga i kupki, što je posebno pogodno za sportske povrede i hronične upale. Lekovita svojstva banje čine je nezaobilaznom destinacijom za sve koji žele da spoje odmor i zdravlje.

Institut za lečenje i rehabilitaciju

Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja je jedina klinika južno od Beograda koja se bavi reumatskim bolestima, ali i rehabilitacijom nakon operacije srca ili infarkta miokarda.

Institut, kao i ceo kraj, u podnožju je Koritnjaka, gde izvire lekovita voda, i zahvaljujući tome jedinstven je u Srbiji. Voda je bogata gasom radona, koja ima izuzetna medicinska svojstva, posebno u lečenju kardiovaskularnih i reumatskih pacijenata. Tu je i blato za reumatske bolesti i traume lokomotornog sistema. Treći prirodni medicinski faktor je umerena klima, čist vazduh i neverovatna priroda, brojna šetališta u kojima se može uživati u bilo koje godišnje doba.

Niška Banja nije samo za one starije i bolesne, ona nudi bogat sadržaj i za mlađu populaciju koja želi da se odmori i opusti. Pored uživanja u lekovitoj vodi tu je i hamam, odnosno tursko kupatilo u kome može da se uživa za male pare. A nudi banjanje, saunu, masaže, slanu soba... Temperatura vode je 36-37 stepeni, a uživanje zagarantovano.

Cene smeštaja

Niška Banja ima brojne hotele, ali i vrlo pritupačan privatan smeštaj. Cene smeštaja su vrlo pristupačne, pa noćenje u vrlo lepom apartmanu košta oko 1.200 dinara (nešto više od 10 evra) po osobi u privatnom smeštaju, a kažu da ima i jeftinije. Kad je u pitanju smeštaj u Instutu Niška Banja cena je od 4.500 do 5.000 dinara po osobi u dvokrevetnoj sobi, a osim noćenja uključena su sva tri obroka, kao i podrška medicinskog osoblja.

Niška Banja se nalazi na samo 9 km od Niša, koji je biser juga Srbije i ima šta da ponudi gostima od bogate istorije do specijaliteta koji će vas oboriti s nogu svojim ukusom, ali i pristupačnim cenama. Što bi neki rekli od ovoga nema jeftinije.