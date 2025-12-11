Slušaj vest

Istočna Srbija krije mnoga prirodna bogatstva, a među njima posebno mesto zauzima Brestovačka Banja, tiho zeleno utočište, prirodno lečilište i jedno od najstarijih banjskih centara u Srbiji. Smeštena tik uz selo Brestovac, samo nekoliko kilometara od Bora, okružena je bujnom šumom koja se prostire na čak devedeset hektara. Pod krošnjama četinarskih i stoletnih listopadnih stabala, kroz banju žubori čista planinska rečica Pujica, stvarajući atmosferu savršenog mira.

Na nadmorskoj visini od oko 380 metara, Brestovačka Banja pruža svež planinski vazduh i prijatnu, umereno-kontinentalnu mikroklimu. Njene lekovite vode koristili su u davna vremena Rimljani i Vizantijci, a procvat je doživela u vreme kneza Miloša Obrenovića. On je zahtevao od da se potvrdi lekovitost izvora i nakon analiza banja je počela da se uređuje. Prvi podignut objekat bio je konak kneza Miloša, danas vredan kulturno-istorijski spomenik.

Foto: Youtube/Brestovačka banja

Banja je privukla i druge ličnosti iz srpske istorije, pa je knez Aleksandar Karađorđević izgradio je čuveno "Zdanje“, poznato kao "Knežev dvorac“. Tako je Brestovačka Banja postala omiljena destinacija srpskih vladara, ali i svih koji traže prirodni mir i lekovitu vodu.

Vode ove banje, jedne od najlekovitijih u Srbiji, pripadaju oligotermalnim vodama i bogate su magnezijumom, kalijumom, jodom, litijumom, bakrom, bromom i još mnogim retkim elementima. Iako izvora ima mnogo, deset je stručno ispitano, a nalaze se uz obalu Pujice, na tlu koje je nekada bilo izrazito vulkanski aktivno.

Temperatura izvora kreće se od 32 do 40°C, pa se ubrajaju u hetoterme i hiperterme. Lekovitost ovih voda odavno je upoređena sa izvorima iz Tirola i Švajcarske.

Koje se bolesti tretiraju?

Vode Brestovačke Banje koriste se za piće, kupanje, inhalacije i različite oblike fizikalne terapije. Najbolji rezultati postižu se u lečenju:

reumatizma,

bolesti mišića i kičme,

ginekoloških upala,

oboljenja nervnog sistema,

posledica povreda,

kožnih oboljenja,

oboljenja perifernih krvnih sudova,

problema s bubrezima,

respiratornih upala,

digestivnih tegoba i opšte iscrpljenosti.

Naravno, pre bilo koje terapije potrebna je konsultacija sa stručnim lekarom.

Foto: Shutterstock

Brestovačka Banja i okolina nude brojne smeštajne kapacitete od hotela i vila do tradicionalnih objekata. U privatnom smeštaju moguće je naći pristojne sobe po skoro bagatelnoj ceni od sedam, osam evra. Naravno, smeštaj u hotelima je nešto skuplji,a cene su od 1.800 do 6. 000 dinara.

Za ljubitelje prirode ovo je pravi mali raj. U blizini se nalazi spektakularna Lazareva (Zlotska) pećina, najduža u Srbiji, sa uređenim delom za turističke posete. Tu su i Vernjikica i čuvena Bogovinska pećina, čije se otvaranje uskoro očekuje. Nedaleko je i rimski dragulj Feliks Romulijana, pod zaštitom UNESCO-a.

U ovom kraju nalaze se još četiri banje: Gamzigradska, Nikoličevska, Šarbanovačka i Smračkovačka, što samo potvrđuje prirodno bogatstvo regiona.