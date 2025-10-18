Slušaj vest

U Vrnjačku Banju rado dolaze sve generacije, a rado je posećuju i strani turisti.

Kada god da je posetite, nećete pogrešiti jer ima da ponudi svašta tokom sva četiri godišnja doba.

Tokom jeseni su pejzaži predivni, prelivaju se zlatne jesenje nijanse, idealne su temperature za šetnju, a uvek je trenutak i za opuštanje u banjskim bazenima.

Vrnjačka Banja je mesto gde se možete opustiti nakon radne nedelje, ali i provesti više dana godišnjeg odmora i uživati i u sadržaju i prirodi koju nudi i sama Banja njena okolina.

Most ljubavi je turistička atrakcija u Vrnjačkoj Banji Foto: Shutterstock

Prvo kupalište u Vrnjačkoj Banji otvoreno je pre 160 godina, a prvi otvoreni bazen olimpijskih razmera još pre Drugog svetskog rata. Od tada se Banja neprestano razvijala i sada ima više od 20 bazena, akva park, spa centre...

Vrnjačka reka i mostovi

Najposećeniju srpsku banju krasi Vrnjačka reka duž koje se pruža prelepo šetalište, a krasi ga i drvored koji daje posebnu sliku ovoj banji.

Zanimljivo je da se na reci nalazi veliki broj mostića i svaki ima svoju priču. Najpoznatiji je Most ljubavi, na kojem su katanci zaljubljenih koji su tu "zaključali" svoju ljubav. Tu su i most matematike, most Daljinar, most kulture, most "Ko to tamo peva"...

Okolina Vrnjačke Banje

Osim šetnje pored Vrnjačke reke i uživanja u pejzažima i pričama o mostovima, turistima se preporučuju da isprobaju i vožnju panoramskim točkom, posete Zoo vrt Vrnjci, kao i okolne manastire, vinarije.

Takođe, turisti mogu posetiti i planinu Goč koja se nalazi na samo 15 kilometara od Vrnjačke Banje i predstavlja idealno mesto za boravak u prirodi, posebno za one koji vole zimu i sneg.

Vrnjačka Banja - šta leči?

Vrnjačka Banja je poznata i po blagodetima po zdravlje odnosno lekovitim termalnim izvorima. Svi koji borave u banji mogu da uživaju u medicinskim tretmanima u Specijalnoj bolnici "Merkur".

Vrnjačka Banja leči širok dijapazon oboljenja Foto: Shutterstock

Dostupni tretmani za sledeća oboljenja: prevencija i lečenje osteoporoze

dijabetes

bolesti gastrointestinalnog trakta

kardiovaskularna ovoljenja

gojaznost

ginekološki problemi

reumatizam

oboljenja urinarnog trakta

stanja posle hiruških intervencija

Smeštaj i cene

Vrnjačka Banja raspolaže sa velikim brojem različitih smeštaja, kako hotelskih tako i privatnih te svako može da pronađe noćenje u smeštaju koji odgovara ličnom budžetu.

Cena za jedno noćenje za jednu osobu kreće se od oko 1.000 dinara u privatnom smeštaju, pa naviše u zavisnosti od lokacije i sadržaja koje nudi.