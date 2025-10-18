Slušaj vest

Evropska komisija najavila je uvođenje novih pravila o kratkoročnim iznajmljivanjima turističkog smeštaja i upozorila da je pristupačnost stanovanja postalo žarište društvene krize u čitavoj Uniji.

Evropski Plan za stanovanje, koji će biti predstavljen do kraja godine, treba da ograniči negativne posledice turističkog smeštaja na lokalna tržišta, posebno u urbanim sredinama gde rastu stanarine i nestaje mogućnost za dugoročne najmove, prenosi portal Jurovikli njuz.

Kako se navodi, Evropska unija planira da uvede obavezu deljenja podataka između digitalnih platformi kao što su Buking i Er Bi-En-Bi sa lokalnim vlastima, standardizovane sisteme registracije za osobe koje izdaju smeštaj i moguća ograničenja broja dana za izdavanje nekretnina tokom godine.

Ove mere bi, prema najavama iz Brisela, trebalo da obezbede veću transparentnost, naplatu poreza i lokalnu kontrolu nad tržištem stanovanja.

Prvi evropski komesar za stanovanje Dan Jorgensen istakao je da "Evropa mora da reaguje kako bi sprečila dalje narušavanje pristupačnog stanovanja i porast nezadovoljstva građana".

Španija preduzela korake

Španija je već preduzela konkretne korake u ovom pravcu i uvela obavezni jedinstveni registar svih kratkoročnih najmova i digitalni portal za prijavu.

Svaka nekretnina namenjena turističkom izdavanju sada mora da poseduje registrovani identifikacioni broj, koji mora biti prikazan na svakoj onlajn ponudi.

Zahvaljujući ovim pravilima, španske vlasti su već uklonile desetine hiljada neregistrovanih oglasa sa glavnih platformi.

Regionalne španske vlasti, posebno u Kataloniji, Andaluziji i Madridu, dobile su ovlašćenja da postavljaju sopstvena ograničenja, uključujući maksimalan broj dana izdavanja, zone zabrane i potpune moratorijume na nove licence za izdavanje u preopterećenim područjima.

Vlada u Madridu naglašava da neregistrovani smeštaj više neće biti tolerisan i da je cilj povratak stanovanja njegovoj osnovnoj socijalnoj funkciji.