Prema istraživanju kompanije "Kasperski”, 28 odsto ispitanika veruje veštačkoj inteligenciji kada je reč o planiranju putovanja, od kojih je 96 odsto iskazalo zadovoljstvo tim iskustvom, a 84 procenta je izjavilo da planira da je koristi i ubuduće.

Ove alate, očekivano, najviše koriste mladi, pa je kod osoba mlađih od 35 godina broj onih koji koriste AI 88 odsto. Četvrtina korisnika ovog alata je pretraživala informacije o putovanjima.

AI bira turističke rute

- Istraživanje je najpopularnija upotreba veštačke inteligencije i iznosi 76 odsto zastupljenosti od ukupne upotrebe AI, drugo i treće mesto zauzima njena upotreba u poslovne svrhe i za učenje. Sledi zabava i eksperimentisanje sa tehnologijom, a onda i putovanja. Gotovo svi koji su na ovaj način planirali putovanja su izjavili da su bili zadovoljni ovim iskustvom i da planiraju u budućnosti da koriste ove alate – navode iz kompanije "Kasperski”. Čak 70 odsto ispitanika kojima je veštačka inteligencija pomogla da otputuju pokušavalo je da na ovaj način pronađe odgovarajuće izlete, popularne turističke rute ili prodavnice suvenira. Njih 66 odsto koristilo je AI za odabir smeštaja, 60 odsto je uz njegovu pomoć sastavilo listu restorana, a 58 procenata je preko veštačke inteligencije tražilo karte za različite događaje. Zanimljivo je da su porodice sa decom aktivnije koristile razne funkcije AI u pripremi putovanja nego ispitanici bez dece, što sugeriše da AI pomaže korisnicima da uštede vreme.

Veštačka inteligencija rezerviše hotele i kupuje karte

- Prema ovom istraživanju, 45 odsto ispitanika rezervisalo je hotele pomoću AI servisa, 43 odsto je kupovalo karte, a samo 38 procenata rezervisalo je restorane na ovaj način. Zanimljivo je da je 45 odsto učesnika izjavilo da se oslonilo na AI prilikom rešavanja pitanja u vezi sa vizama i migracijama, što izaziva određenu zabrinutost. Nedavna priča o australijskom piscu koji nije mogao da odleti na konferenciju u Čile zbog pogrešnog saveta o vizi dobijenog od čet dži-pi-tija ukazuje na to da postoje ozbiljni rizici koji nastaju u pokušaju da neko uštedi vreme. Trendovi pokazuju da se uloga AI u rešavanju svakodnevnih problema menja. Ispitanici cene svoje vreme i preferiraju personalizovane rezultate koje veštačka inteligencija pruža. Ova tehnologija već sazreva i brzo ispunjava svoje obećanje o unapređenju istraživanja i generisanju kreativnih ideja – navode stručnjaci "Kasperskog”.