Vekovima su u Srbiji pečat vremenu i tradiciji davala mesta okupljanja, druženja, dobre hrane i pića. Za Ibarsku dolinu to je još od davne 1826. godine bila mehana, danas nadaleko čuvena Kafana kod Mira, vlasništvo generacija Matovića.

Inače, imaju "samo" tri vrste – sa mesom, sirom i prazan, dakle – bez nepotrebne filozofije . Prodaje se na grame, kao što je to danas uobičajeno u buregdžinicama.

Burek plus, Novi Sad

Početak njihove burekdžijske tradicije datira još od 1969 godine, doseljavanjem porodice Pejovski iz susedne Severne Makedonije. Začetnik prvobitne firme bio je Mihailo Pejovski, deda sadašnjeg vlasnika Bureka Plus, Tomislava Pejovski. Kako je Tomislav tada sa svega dve godine bio isuviše mlad da bi nasledio tradiciju, prvi naslednik je bio njegov otac Dragomir.

To je jedna od najstarijih pekara u Zlatiborskom okrugu, pekara u kojoj je nastala komplet lepinja i u kojoj se i dan-danas pravi po originalnom, zakonom zaštićenom receptu.

Naime, ovo je mesto u Užicu gde svakodnevno možete sresti one koji posećuju ovaj grad, ali to nije nikakav hotel, restoran, niti neka turistička lokacija već jedna pekara. Pekara Šuljaga postoji oko dva veka, a tokom prošlog u njoj je napravljena prva "lepinja sa sve", izuzetno ukusna komplet lepinja koja važi za jedan od najboljih doručaka na svetu. Zašto je to tako znaju samo oni koji su pojeli "kompletušu" koja je originalnog ukusa samo u ovoj pekari.