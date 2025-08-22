Prodavali su se i paradajz , dinja, krastavac, kupus, paprika i crni luk, saopštila je Beogradska Veletržnica.

U odnosu na prethodni period porasla je ponuda lubenice, paradajza, krastavca, paprike, krompira i breskve, a zabeležen i duplo veći promet jabuke i plavog patlidžana.

Trenutno se na Veletržnici dinja može naći po ceni od 30 do 40 dinara po kilogramu, lubenica od 15 do 25 dinara, kukuruz od 70 do 90 dinara po kilogramu, kupus od 40 do 60 dinara.