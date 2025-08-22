Slušaj vest

Prodavali su se i paradajz, dinja, krastavac, kupus, paprika i crni luk, saopštila je Beogradska Veletržnica.

U odnosu na prethodni period porasla je ponuda lubenice, paradajza, krastavca, paprike, krompira i breskve, a zabeležen i duplo veći promet jabuke i plavog patlidžana.

Trenutno se na Veletržnici dinja može naći po ceni od 30 do 40 dinara po kilogramu, lubenica od 15 do 25 dinara, kukuruz od 70 do 90 dinara po kilogramu, kupus od 40 do 60 dinara.

BiznisKurir/Blic.rs

Ne propustiteInfoBizLETO BEZ LUBENICE I DINJE, KAO SELO BEZ CRKVE: Koliko košta kilogram na beogradskim pijacama? U Subotici izuvaju
Lubenice tezga
InfoBizSTIGLE DOMAĆE DINJE I LUBENICE! Pojeftiniće za koji dan, a evo kako im se trenutno kreću cene
dinje lubenice merenje pijaca
InfoBizTREŠNJE U SRBIJI POSTALE LUKSUZ: Vremenski uslovi uticali na cene, banane će biti jeftinije od domaćeg voća!
pijaca.jpg
Moj biznisSLAB ROD VOĆA KOJE SRBI OBOŽAVAJU, POLJOPRIVREDNICI ZABRINUTI "Ako sa drveta skupimo jednu kofu, to će biti super!" - evo ko je glavni "krivac" (FOTO)
Screenshot 2025-04-24 193049.jpg