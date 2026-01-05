Slušaj vest

Banka "Poštanska štedinonica" objavila je danas da zbog pojačane aktivnosti, kao i pojedinih tehničkih i telekomunikacionih problema na komunikacijama, deo bankomata Banke, kao i platne kartice izdanja DinaCard (UPI), povremeno nisu u funkciji.

Kako je navedeno u saopštenju banke, operativni timovi intenzivno rade na stabilizaciji sistema. Dodali su i da se očekuje se da će usluge uskoro biti u potpunosti normalizovane.

Biznis Kurir/Telegraf

