Banka " Poštanska štedinonica " objavila je danas da zbog pojačane aktivnosti, kao i pojedinih tehničkih i telekomunikacionih problema na komunikacijama, deo bankomata Banke, kao i platne kartice izdanja DinaCard (UPI), povremeno nisu u funkciji.

Kako je navedeno u saopštenju banke, operativni timovi intenzivno rade na stabilizaciji sistema. Dodali su i da se očekuje se da će usluge uskoro biti u potpunosti normalizovane.