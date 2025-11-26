Slušaj vest

Za većinu građana korišćenje bankomata predstavlja rutinsku radnju, ubacite karticu, podignete novac i nastavite dalje.

Ipak, iza ove jednostavne aktivnosti kriju se razne neprijatnosti koje mogu dovesti do toga da ostanete i bez kartice i bez novca.

Jedan od najčešćih problema je situacija u kojoj bankomat proguta karticu. To može da se dogodi ukoliko je kartica oštećena, čip istrošen ili ako dođe do tehničkog kvara na uređaju. Bankomat zadržava karticu i kada korisnik ne reaguje na vreme i ne preuzme je, a čest je slučaj i prekid komunikacije sa bankom, tada sistem iz bezbednosnih razloga automatski povlači karticu.

Još je neprijatnije kada novac ne bude isplaćen, a iznos se ipak skine sa računa. Ovo se najčešće dešava zbog nestanka struje ili pada sistema, mehanizam zadrži novčanice, dok softver evidentira isplatu. Povremeno dolazi i do duple naplate, kada se ista transakcija registruje dva puta.

Foto: Rolf Poss / imago stock&people / Profimedia

Problemi mogu nastati i prilikom uplate. Dešava se da bankomat zadrži novac bez knjiženja na račun, naročito ako se sistem zamrzne tokom obrade. Takođe, mogući su slučajevi da bankomat isplati manji iznos od traženog, iako stanje na računu prikazuje punu isplatu, što korisnike dovodi u vrlo neprijatnu poziciju.

Iako banke uglavnom vraćaju i kartice i novac, ceo proces može da potraje danima, pa čak i nedeljama, naročito ako je problem nastao na bankomatu druge banke. U takvim situacijama korisnici se osećaju bespomoćno, zaglavljeni između tehnologije i birokratije.

U vremenu kada se sve više oslanjamo na kartice i digitalne servise, dovoljan je jedan kvar bankomata da naizgled jednostavna transakcija preraste u ozbiljan finansijski problem, navodi Telegraf Biznis.