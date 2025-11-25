Slušaj vest

Ekonomista Ljubodrag Savić izjavio je danas da bi u ovom trenutku najbolje rešenje bilo da američki OFAC bar na kratak rok skine sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS)

Kako bi NIS mogao da nastavi da radi i dodao da bi i to kratkoročno rešenje bilo veoma značajno za Srbiju dok se ova energetska situacija konačno ne reši.

- Država ovde nema mnogo prostora, mi moramo da se prilagođavamo mogućim rešenjima. Najbolje rešenje i najbolja vest za Srbiju u ovom trenutku bi bila kada bi OFAC skinuo sankcije. To bi značilo da NIS može da nastavi da funkcioniše, nažalost o tome ne odlučujemo mi - rekao je Savić.

Savić je dodao da postoji naznaka rešenja za NIS s obzirom na to da su tri kompanije zainteresovane za kupovinu ruskog dela vlasništva.

Napomenuo je da to ipak nije moguće realizovati u kratkom vremenskom periodu, kao i da je pitanje i kakvih će vrsta pritisaka biti na te kompanije.

Foto: Shutterstock

Iako smatra da bi MOL bio idealan kupac za deo ruskog vlasništva u NIS-u, Savić je istakao da se postavlja pitanje kako evropski partneri i SAD gledaju na to.

Sa druge strane ekonomista Nenad Bumbić izjavio je da bi najsrećnije rešenje za Srbiju bilo da Naftna industrija Srbije (NIS) ponovo dođe u ruke države, poručujući da građani ne treba da brinu da će se ponoviti scenario iz devedestih godina prošlog veka kada su kupovali gorivo na ulici u palstičnim bocama.

- Primetio sam u razgovoru sa građanima da dobar deo njih ima malo strah da nećemo kao devedesetih kupovati na ulici u onim plastičnim bocama gorivo ili tako nešto. Nećemo mi doći u takvu situaciju, sve i de rafinerija stane - rekao je Bumbić.