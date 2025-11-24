Slušaj vest

Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost, poručio je predsednik Aleksandar Vučić nakon hitnog sastanka sa članovima energetskog tima,a u ovom trenutku ključno pitanje za energetsku stabilnost Srbije jeste odluka američke administracije o nastavku nesmetanog rada NIS-a.

Kako je rečeno, država je prethodnih dana proverila sve rezerve, pripremila više scenarija i obezbedila dodatne isporuke, ali dalji tok događaja zavisi upravo od tog finalnog izjašnjenja Vašingtona. Danas je održana i vanredna sednica Vlade Srbije o NIS-u.

Vlasnik benzinske pumpe, Nebojša Atanacković govorio je o trenutnoj situaciji i snabdevanju:

- Još uvek postoje te rezerve a dobavljači rade svoj posao na isti način. Za sada nema nekih većih poremećaja i to se vidi i po cenama. Stanje je manje više isto kao i u prethodnom periodu. Ako dođe do primene ovih dogovora ponuđača, onda ćemo imati u relativno kratkom periodu mogućnost da nastavimo i da sve bude baš kako je bilo. Gužve nije bilo još od početka sankcija, međutim, moguće je da je neko pravio rezerve jer mi imamo iskustvo zbog prethodne nestašice. Sada je druga situacija. Teško je da se NIS zameni, ali imamo rezerve. Mislim da ne treba da razmišljamo o promenama.

Svakako da je u interesu Srbije da se transakcija oko NIS-a i pregovori o prodaji koje vode Rusi završe što pre da ne bi došlo do narušavanja vrednosti i nefunkcionisanja NIS-a. Kako je izjavila resorna ministarka Dubravka Đedović Handanović, danas ili sutra se očekuje i odgovor SAD povodom rada NIS-a. Prof.dr Veljko Miljušković, ekonomista objasnio je da li situacija oko vlasništva NIS-a može da se reši pre nego što dođe do blokade proizvodnje:

- Mislim da treba da se sačeka ime partnera i da se sa konkretnim saznanjem izađe pred Sjedinjene Američke Države, da bi oni dali licencu za privremeni rad, kako bi se on nastavio. Čuli smo razne spekulacije. Pitanje je urgentno za nas jer bi bilo ekonomski vrlo loše da rafinerija prestane sa radom. Proračunati su troškovi nerada u iznosu od milion evra dnevno, tako da je to ozbiljan finasijski udar na sistem sa jedne strane - kaže Mijušković i dodaje:

- Ako budemo u takvom položaju da moramo da samo uvozimo naftne derivate, a da nemamo sirovu naftu -proces će koštati mnogo više. Sa druge strane, ako država bude ušla u proces pa smanji akcize, to će značiti manje priliva u budžet Republike Srbije. Nerad rafinerije u Pančevu će značiti manji doprinosi društveno bruto proizvodu. Imaćemo problem sa zaposlenima. U tom smislu, mi imamo ozbiljne ekonomske probleme. Nećemo imati problem u procesu snabdevanja, već ćemo pokušati da kroz pojačan uvoz i zalihe, imati nesmetano funkcionisanje tržišta. Ali, ekonomija je ovde razvojno ugrožena.

"Bićemo prinuđeni na nacionalizaciju"

Mnogi analitičari razmatraju da bi moglo doći do popuštanja američke strane, odnosno OFAC-a. Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku govorio je o tome:

- Dešavaju se neke čudne stvari u administraciji Donalda Trampa. U SAD ima zakon lobiranja, to nije nelegalno, ali ekspenzija lobiranja je poprimila razmere, koje neke osobe kritikuju u tolikoj meri da to može da se graniči i sa korupcijom. To je unutrašnji problem njihov ali utiče na ceo svet - kaže Kapor i dodaje:

- Sankcije već postoje 11 meseci. Srbija je imala sa ruskim partnerom da reši taj problem 11 meseci, to nije učinila. Tako da, ja ne vidim rešenje sem nacionalizacije ali ne nasilnog preuzimanja, neisplata već upravo suprotno. Ali mi bi to trebalo da uradimo i bićemo prinuđeni ako OFAC ne da to određeno vreme nama.

Jedino rešenje

Mijušković ističe da "loše vesti" mogu podrazumevati i da partner kojeg su pronašli nije adekvatan, ili i dalje ne postoji tempo sa kojim se pregovara:

- Rusi nisu u žurbi, bez obzira što će za pra dana upravljati kompanijom koja je u ozbiljnim problemima. Dovodi se u pitanje celokupan proces proizvodnje. Nijednog momenta, srpska strana nije ugrozila rusku stranu, zaista smo pratili tempo i dinamiku partnera jer su oni formalni vlasnik tog udela. Kad se sve te moguće opcije istroše i ukoliko situacija ne bude adekvatno rešena, verujem da postoji spremnost naše strane da to reši na malo drugačiji način. A on podrazumeva tržišnu transakciju pod odgovarajućim uslovima, gde bismo se mi našli kao kupci tog paketa akcija.

