U Predsedništvu Srbije održan je sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje povodom situacije sa Naftnom industrije Srbije. Nakon sastanka obratila se ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

- Održali smo sastanak, prošli smo stanje svih rezervi, izvestila sam sve o sastanku sa NIS-om i o tome kakve su rezerve i što se tiče rada rafinerije. Prošli smo više scenarija, građani ne treba da brinu, mi smo tu da brinemo, biće svega dovoljno. Građani, nema mesta panici, država je tu za vas. Mesec i po dana su na snazi sankcije, vi to niste osetili, nećete ni u budućnosti jer ćemo mi da preduzmemo mere. Očekujemo da će vesti iz Amerike stići sutra ili prekosutra - rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Foto: Marko Karović

Ona je dodala da je važno je da je izlazak ruskog vlasništva ponuđen i da su razgovori u toku, to je potvrđeno u američkoj administraciji, oni treba da odluče da li će NIS nastaviti neometano da radi.

- Sutra će biti održana vanredna sednica vlade, ponavljam da građani ne treba da brinu - rekla je ministarka.

- Nastavićemo i tokom večeri da radimo, da bi još jednom objasnili naš stav američkoj administraciji i da bih izvestili o tome kakve su naše potencijalne odluke u budućnosti u skladu sa celom ovom situacijom. Sutra ćemo imati vanrednu sednicu Vlade na kojoj ćemo razmatrati pitanja u vezi Naftne industrije Srbije. Mi ćemo donositi određene odluke dok čekamo finalno izjašnjenje iz SAD - rekla je ministarka i nastavila:

- Nastavićemo da obaveštavamo javnost transparentno, otvoreno kao što smo i do sada radili, i još jednom ponavljam, nema mesta ni za brigu ni za paniku. Kao što sam rekla, očekujemo nove vesti sutra ili prekosutra, svakako između 24 i 48 sati i u skladu sa tim očekujem da će vam se predsednik Srbije obratiti ili neko od nas iz Vlade, Nastavljamo da radimo marljivo, posvećeno, da bi obezbedili da u Srbiji svega ima dovoljno