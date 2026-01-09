Slušaj vest

Najveću nezaposlenost u Evropskoj uniji u novembru imala je Finska sa 10,6 odsto, dok je Španija pala na drugo mesto sa 10,4 odsto, objavio je Evrostat.

Razlika između dve zemlje nije velika, ali trend ukazuje na izazove u finskoj ekonomiji, prenosi Yle.

Švedska se nalazi na trećem mestu po nezaposlenosti sa 9,1 odsto.

Finska državna podsekretarka za zapošljavanje i privredu Elina Pilkanen navela je da su rast nezaposlenosti u Finskoj delimično uzrokovale strukturne promene i težnja ka povećanju produktivnosti kroz smanjenje troškova, što je dovelo do smanjenja broja zaposlenih u privatnom i javnom sektoru.

Povećanje radne snage i priliv imigranata, takođe, su uticali na tržište rada.

Foto: Shutterstock

U ostatku Evrope nezaposlenost je značajno niža.

Holandija je zabeležila stopu od četiri procenta, dok je Nemačka zadržala nisku stopu od 3,8 odsto.

Iako bruto domaći proizvod raste sporo i u Finskoj i Nemačkoj, stopa nezaposlenosti je u Nemačkoj daleko niža.

Ministarstvo za zapošljavanje i privredu u Finskoj predviđa da bi stopa nezaposlenosti mogla da počne da opada tokom ove godine, uz stvaranje novih radnih mesta u industrijskim sektorima.