Izgledi za pronalaženje posla u Nemačkoj pali su na najniži nivo ikada zabeležen, prema rečima šefice Savezne agencije za zapošljavanje Andree Nales.

U razgovoru za DW News u petak, Nales je rekla da je indikator zaposlenosti, koji obično iznosi oko sedam poena, pao na 5,7, nazvavši ga „najnižim ikada“.

Nales je dodala da su izgledi posebno slabi za nove učesnike na tržištu rada, dodajući da čak ni dobro kvalifikovani radnici više nisu u potpunosti zaštićeni od gubitka posla.

- U poslednjih 25 godina zaposlili smo manje mladih ljudi na praksi nego ikada ranije - rekao je zvaničnik.

Foto: EPA / Clemens Bilan

Broj bankrotstava preduzeća porastao je na 11-godišnji maksimum tokom prva tri kvartala godine, doprinoseći rastućem gubitku radnih mesta. Institut za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH) procenjuje da je oko 170.000 radnih mesta pogođeno ovim procesom u 2025. godini, u odnosu na manje od 100.000 pre pandemije COVID-19.

Nezaposlenost je u avgustuprešla granicu od tri miliona, a više od 100.000 ljudi više je ušlo na tržište rada u novembru nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima Nemačkog ekonomskog instituta (IW), ekonomija je ušla u stanje „šoka“ zbog slabe strane potražnje, visokih kamatnih stopa i produžene energetske krize. Nakon početne prognoze kontrakcije, sada se očekuje da će BDP zabeležiti skroman rast od samo 0,2%, a za 2026. godinu predviđa se samo 0,9%.

Sredinom decembra, vlada je odobrila reforme naknada za nezaposlenost, zamenjujući postojeći sistem nakon tri godine novim okvirom osnovnog dohotka. Promene uvode strože zahteve i oštrije sankcije za korisnike, sa navedenim ciljem ubrzanja zapošljavanja.