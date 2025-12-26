Slušaj vest

Cene kuća i stanova u Nemačkoj nastavljaju da rastu. U trećem kvartalu, cene stambenih nekretnina u Nemačkoj bile su u proseku 3,3 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Prema preliminarnim proračunima Saveznog zavoda za statistiku, ovo je četvrti mesec zaredom u kojem su cene stambenih nekretnina u Nemačkoj porasle u poređenju sa istim kvartalom prošle godine.

Trend rasta je nastavljen i kratkoročno: Od jula do septembra 2025. godine, stambene nekretnine u Nemačkoj bile su u proseku 1,0 odsto skuplje nego u proleće.

Foto: Shutterstock

Nakon niza padova cena od četvrtog kvartala 2022. godine, tržište je preokrenulo kurs u poslednjem kvartalu 2024. godine: Od oktobra do decembra, cene stambenih nekretnina u Nemačkoj porasle su za 1,9 odsto, a u prvom kvartalu 2025. godine porasle su za 3,5 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.

U drugom kvartalu, prema poslednjim proračunima, zabeležen je skok od 3,1 odsto. Poređenja radi, prosečna godišnja cena kuća i stanova u Nemačkoj pala je za 1,5 odsto u 2024. godini.

U trećem kvartalu ove godine, stambene nekretnine su u proseku koštale više u svim regionima Nemačke nego u istom kvartalu prethodne godine, prema podacima Zavoda za statistiku. U poređenju sa drugim kvartalom 2025. godine, cene su takođe porasle u većini regiona.

Na primer, kupci stanova u gradskim okruzima morali su da plate 4,7 odsto više nego u trećem kvartalu 2024. godine, dok je u velikim gradovima nezavisnim od okruga povećanje iznosilo 5,0 odsto.

Novac Foto: Shutterstock

U sedam najvećih gradova – Berlinu, Hamburgu, Minhenu, Kelnu, Frankfurtu na Majni, Štutgartu i Diseldorfu – cene stanova su porasle u proseku za 2,8 odsto u roku od godinu dana.

Jednoporodične i dvojne kuće zabeležile su najveći rast cena u proseku u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine u gradskim okruzima (povećanje od 3,6 odsto) i u velikim gradovima van okruga (povećanje od 3,5 odsto). U sedam najvećih metropolitanskih područja, cene kuća su porasle za 2,7 odsto, što je već na visokom nivou.

Čak i u ruralnim područjima, trend je uzlazni: U retko naseljenim ruralnim okruzima, stanovi u kondominijumima koštali su u proseku 2,6 odsto više u trećem kvartalu nego godinu dana ranije, dok su kupci morali da prihvate više cene za jednoporodične i dvoporodične kuće. Tek u poređenju sa prethodnim kvartalom situacija se donekle smirila u ovim regionima.

Više novih stanova je deklarisani cilj aktuelne nemačke vlade. Prethodna vlada, koju su predvodili Socijaldemokrate (SPD), obećala je 400.000 novih stanova godišnje u Nemačkoj, ali nikada nije ostvarila taj cilj.