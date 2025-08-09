Slušaj vest

Od početka 2022. godine tražene kirije porasle su za čak 18,3 odsto, navodi se u najnovijim podacima.

Analizirano je gde su tražene kirije najviše porasle – i gde su trenutno najviše. Postojeće kirije pritom ne igraju ulogu, jer svako ko danas traži stan mora da plati nove, više cene.

Rezultat: Pre samo tri godine, Berlin je bio na 53. mestu među najskupljim gradovima u Nemačkoj. Danas se glavni grad popeo na 10. mesto u poređenju gradova. Prosečna cena po kvadratnom metru za nove stanove za iznajmljivanje iznosi 14,90 evra. To je povećanje od 42% u samo tri godine – više nego u bilo kom drugom gradu, prenose nemački mediji.

Kupovina nekretnina postala sve opasnija zbog zamki koje lažni agenti priređuju Foto: Shutterstock

Kirije su posebno naglo porasle u sledećim gradovima:

Berlin +42%

Kaiserslautern +41,7%

Cottbus +41,3%

Brandenburg +33,2%

U okrugu Kaiserslautern cene zakupa su dramatično porasle od početka 2022. – za čak 41,7%. Nijedna druga regija nije napredovala toliko na listi najskupljih: Kaiserslautern je skočio za čak 135 mesta. Time je postao drugi po rastu cena zakupa u celoj Nemačkoj.

Sledeća mesta u okviru top 10 najskupljih regija praktično su ostala nepromenjena od 2022. godine. To uključuje mnoge gradove i okruge u Bavarskoj, kao što su Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau, Ebersberg i Miesbach, ali i velike gradove kao što su Frankfurt na Majni i Štutgart.

Eksplozija kirija u Cottbusu

Neverovatno: u Cottbusu kirije su porasle za čak 41,3% – što je ovaj grad gurnulo u prvi plan. Okrug Tirschenreuth takođe beleži značajan rast – 32,3%. A u Brandenburgu an der Havel, kirije su takođe znatno više: 33,2% porasta.

Mladi par u stanu Foto: Shutterstock

Među prvih 10 nalaze se i: okruzi Rostock, Neustadt an der Waldnaab, Havelland, Oberhavel i Wesermarsch. U ovim oblastima, kirije ponekad rastu brže od plata!

Uzroci rasta

Jedan od razloga za rast: Evropska centralna banka (ECB) je od 2022. godine više puta povećavala ključne kamatne stope – u borbi protiv inflacije. Posledica toga je i rast kamatnih stopa u građevinarstvu, zbog čega su mnogi građevinski projekti stavljeni na čekanje.

Manje novih stanova, veća potražnja – tržište zakupa je preopterećeno. Uz to, više od milion izbeglica iz Ukrajine stiglo je u Nemačku – i njima je potreban smeštaj.