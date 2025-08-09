CENE KIRIJA U NEMAČKOJ DRASTIČNO PORASLE: Stanovi skuplji za skoro 20 odsto
Kirije rastu u većim nemačkim gradovima – i to znatno više nego što su mnogi očekivali.
Od početka 2022. godine tražene kirije porasle su za čak 18,3 odsto, navodi se u najnovijim podacima.
Analizirano je gde su tražene kirije najviše porasle – i gde su trenutno najviše. Postojeće kirije pritom ne igraju ulogu, jer svako ko danas traži stan mora da plati nove, više cene.
Rezultat: Pre samo tri godine, Berlin je bio na 53. mestu među najskupljim gradovima u Nemačkoj. Danas se glavni grad popeo na 10. mesto u poređenju gradova. Prosečna cena po kvadratnom metru za nove stanove za iznajmljivanje iznosi 14,90 evra. To je povećanje od 42% u samo tri godine – više nego u bilo kom drugom gradu, prenose nemački mediji.
Kirije su posebno naglo porasle u sledećim gradovima:
- Berlin +42%
- Kaiserslautern +41,7%
- Cottbus +41,3%
- Brandenburg +33,2%
U okrugu Kaiserslautern cene zakupa su dramatično porasle od početka 2022. – za čak 41,7%. Nijedna druga regija nije napredovala toliko na listi najskupljih: Kaiserslautern je skočio za čak 135 mesta. Time je postao drugi po rastu cena zakupa u celoj Nemačkoj.
Sledeća mesta u okviru top 10 najskupljih regija praktično su ostala nepromenjena od 2022. godine. To uključuje mnoge gradove i okruge u Bavarskoj, kao što su Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau, Ebersberg i Miesbach, ali i velike gradove kao što su Frankfurt na Majni i Štutgart.
Eksplozija kirija u Cottbusu
Neverovatno: u Cottbusu kirije su porasle za čak 41,3% – što je ovaj grad gurnulo u prvi plan. Okrug Tirschenreuth takođe beleži značajan rast – 32,3%. A u Brandenburgu an der Havel, kirije su takođe znatno više: 33,2% porasta.
Među prvih 10 nalaze se i: okruzi Rostock, Neustadt an der Waldnaab, Havelland, Oberhavel i Wesermarsch. U ovim oblastima, kirije ponekad rastu brže od plata!
Uzroci rasta
Jedan od razloga za rast: Evropska centralna banka (ECB) je od 2022. godine više puta povećavala ključne kamatne stope – u borbi protiv inflacije. Posledica toga je i rast kamatnih stopa u građevinarstvu, zbog čega su mnogi građevinski projekti stavljeni na čekanje.
Manje novih stanova, veća potražnja – tržište zakupa je preopterećeno. Uz to, više od milion izbeglica iz Ukrajine stiglo je u Nemačku – i njima je potreban smeštaj.
BiznisKurir/Fenix magazine