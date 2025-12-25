Slušaj vest

Za upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome" do danas je pristiglo više od 420.000 prijava, a više od 80 odsto prijava odnosi se na kuće i pomoćne objekte, saopštio je Republički geodetski zavod (RGZ).

U saopštenju se ističe da ovaj rezultat potvrđuje da je Srbija uspostavila postupak koji je istovremeno masovan, jednostavan, brz i potpuno besplatan, zasnovan na digitalizovanom sistemu koji omogućava da se prijava podnese neposredno i bez komplikacija.

Prijave za upis bespravnih objekata počele su 8. decembra, a podnose se kroz više kanala u skladu sa potrebama građana: onlajn, preko JP Pošte Srbije ili preko jedinica lokalne samouprave. Postupak je, bez obzira na kanal, identičan. Građanin podnosi prijavu direktno, brzo i bez troškova.

Istovremeno, za građane koji prijavu podnose na šalterima, obezbeđena je terenska podrška - trenutno na pružanju pomoći radi više od 4.500 ljudi, od čega 2.664 zaposlena na šalterima JP Pošte Srbije i 1.905 zaposlenih na šalterima jedinica lokalne samouprave na ukupno oko 700 lokacija širom Srbije.

Foto: Boba Nikolić

Struktura prijava pokazuje da je proces "Svoj na svome" namenjen običnim građanima i rešavanju njihovih životnih pitanja: više od 80 odsto prijava odnosi se na kuće (45,96 odsto) i pomoćne objekte (34,66 odsto), a kada se dodaju stanovi i drugi posebni delovi, udeo ovih nepokretnosti prelazi 90 procenata.

Digitalni aspekt procesa, kako se navodi, već sada daje merljive rezultate.

Oko 5 odsto svih prijava podneto je onlajn, a od tog broja oko trećine prijava podneto je putem mobilnog telefona. To je praktičan pokazatelj da digitalna usluga, kada je dizajnirana za građane i kada je jednostavna, postaje masovno korišćena u realnim uslovima, ukazuje se u saopštenju.

Naglašava se da se proces vodi uz maksimalnu transparentnost.

Najnoviji podaci o broju podnetih prijava objavljuju se svakodnevno na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama RGZ, dok je uvid u status i detalje svake prijave dostupan kroz Info tablu aplikacije "Svoj na svome", kao i preko sajta Republičkog geodetskog zavoda.