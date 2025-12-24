Slušaj vest

Kako je saopšteno, do juče je podneto oko 1.600 prijava, a rok za prijavljivanje traje od 8. decembra do 5. februara.

Zbog velikog broja zahteva, gradske službe rade pojačanim kapacitetom, a građanima je na raspolaganju i mobilna kancelarija, koja obilazi udaljena naselja i izlazi na teren kod onih koji nisu u mogućnosti da lično dođu.

Gradonačelnik Branislav Nedimović rekao je da je Grad organizovao ukupno 34 kancelarije, koje svakodnevno primaju stranke u jutarnjim časovima, dok se radno vreme prilagođava realnim potrebama građana.

– Imali smo gužve i u Gradskoj kući i na terenu. Do sada smo primili oko 1.600 prijava i proces ide dobro. Posebno nam je važno da pomognemo ljudima u mestima gde nema lakog pristupa kancelarijama, kao i osobama sa invaliditetom, jer je za prijavu neophodna lična identifikacija – rekao je Nedimović.

Foto: Kurir/D.š

Mobilni timovi su već bili u naseljima poput Bešenovačkog Prnjavora i Stare Bingole, a u planu su i druga sela, među kojima su Šišatovac i okolna mesta.

Gradonačelnik je naglasio da se u praksi legalizuju i pomoćni objekti, poput štala, šupa i poljskih toaleta, uz poruku da je važno da se sve što postoji uvede u pravni sistem.

– Bolje je i to legalizovati nego nikad. Troškovi su minimalni, a korist za vlasnike velika. Ovo je, praktično, poslednja velika prilika da se imovina uredi – poručio je Nedimović.

On je pojasnio da objekti izgrađeni na državnom zemljištu mogu ući u postupak regulisanja imovinsko-pravnih odnosa, dok objekti u zonama gde je gradnja trajno zabranjena – poput zaštitnih pojaseva uz reke i nacionalnih parkova – ne mogu biti legalizovani.

Kako građani mogu da podnesu prijavu

Prijave se podnose:

onlajn, preko platforme svojnasvome.gov.rs,

putem portala eUprava,

u uslužnim centrima lokalnih samouprava,

ili u 547 pošti širom Srbije.

Uporedo sa prijemom zahteva, u Sremskoj Mitrovici otvorena je i posebna info-kancelarija, gde građani mogu dobiti pomoć oko dokumentacije i samog postupka.

Za dodatne informacije dostupni su:

Telefon: 066/820-5810

svojnasvomesm@gmail.com