Slušaj vest

Jedan od najvećih problema u postupku legalizacije bili su suvlasnički odnosi na parceli. Kako objašnjava advokat Nemanja Rodić, ''ranije je postupak često stajao jer nije postojala saglasnost svih suvlasnika ili su oni preminuli, a ostavinski postupci nerešeni godinama unazad''.

Prema rečima Rodića, stari zakon je zahtevao nužnu saglasnost svih suvlasnika kako bi se legalizacija sprovela. To je u praksi značilo da je veliki broj objekata ostao nelegalizovan upravo zbog komplikovanih imovinskih odnosa.

- Novi zakon to menja u potpunosti - ističe Rodić. Po novim pravilima, parcela se formira nanovo, ispod samog objekta. Time vlasnik, odnosno vlasnici objekta, postaju i jedini vlasnici te novoformirane parcele.

Na ovaj način više ne zavisite od saglasnosti drugih suvlasnika stare parcele, koja ostaje nepromenjena.

- Ispod objekta se automatski formira nova parcela, gde se vi upisujete kao vlasnik - pojašnjava advokat.

Kao vlasnici te nove parcele, imate i pravo korišćenja stare parcele u granicama faktičkog korišćenja objekta. U narednih pet godina predviđena je i obaveza formiranja nove parcele za faktičko korišćenje objekta, čime se postupak legalizacije konačno pojednostavljuje iubrzava.

- Ovo je korak ka tome da se stari problemi suvlasništva i nerešenih imovinskih odnosa konačno ostave iza nas - zaključuje Rodić.