OD SADA SVE NA JEDNOM MESTU Evo kako da se informišete za LEGALIZACIJU OBJEKATA - ko podnosi prijavu, kako će se postupak odvijati kroz faze i KOLIKO KOŠTA UPIS
Nakon što je predsednik Vučić najavionovi zakon pod nazivom „Konačno svoj na svome”, koji će omogućiti legalizaciju skoro pet miliona nelegalnih objekata, Republički geodetski zavod objavio je brošuru u kojoj je predstavljen novi Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.
Sada možete dobiti detaljne informacije o tome - šta se podnosi za prijavu, kako upisati nepokretnost, kako će se postupak odvijati kroz faze kao i koliko košta upis.
Foto: Printscreen/rgz.gov.rs
Važno je napomenuti i da će ministarstvo građevinarstva stalno komunicirati sa građanima o svim detaljima i podršci koju će država obezbediti svojim građanima.
Za sada sve ove informacije možete proveriti i KLIKOM OVDE.
