Nakon što je predsednik Vučić najavionovi zakon pod nazivom „Konačno svoj na svome”, koji će omogućiti legalizaciju skoro pet miliona nelegalnih objekata, Republički geodetski zavod objavio je brošuru u kojoj je predstavljen novi Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Sada možete dobiti detaljne informacije o tome - šta se podnosi za prijavu, kako upisati nepokretnost, kako će se postupak odvijati kroz faze kao i koliko košta upis. 

Važno je napomenuti i da će ministarstvo građevinarstva stalno komunicirati sa građanima o svim detaljima i podršci koju će država obezbediti svojim građanima. 

Za sada sve ove informacije možete proveriti i KLIKOM OVDE.

