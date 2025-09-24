EVO KAKO DA PRIJAVITE OBJEKAT ZA LEGALIZACIJU: Detaljan postupak po koracima i cene na jednom mestu
Prijava objekta u digitalnoj formi: građani će moći da unesu podatke o svom objektu preko onlajn-platforme, bez potrebe za dugotrajnom papirologijom.
Plaćanje simbolične naknade: za većinu objekata predviđena je ukupna cena za legalizaciju od 100 evra, čime se znatno olakšava proces.
Šta posle prijave: nakon prijave, nadležni organi će evidentirati objekat i formalno utvrditi vlasništvo, što znači da građani dobijaju pravno priznanje svog objekta.
Dobijanje dokumentacije o vlasništvu: po završetku procedure, građani će dobiti potvrdu i sve potrebne dokumente koji potvrđuju njihovo vlasništvo.
Kada zakon stupa na snagu
- Očekuje se da zakon počne da važi u oktobru.
- Rok za prijavljivanje počinje da teče 45 dana od stupanja zakona na snagu.''Apsolutno bih pozvala sve građane da prate kako teče usvajanje zakona, ali i da prvi dan, a proći će 45 dana od kada zakon stupi na snagu, iskoriste mogućnost da se prijave'', rekla je resorna ministarka Aleksandra Sofronijević.
- "Očekujemo da Zakon o legalizaciji stupi na snagu u oktobru".
Gde se podnosi prijava
Prijave se podnose digitalno, preko platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.
Ako nemate tehničke mogućnosti ili digitalna znanja, opština je dužna da umesto vas popuni prijavu, dovoljno je da donesete dokumentaciju koju imate.
Kada se podnosi prijava
- Nakon isteka 45 dana od stupanja zakona na snagu, otvara se rok za prijavljivanje.
- Rok traje 60 dana.
- Posle toga ostaje još 30 dana za primedbe i prigovore.
Kako izgleda postupak
- Opštine unose svoje digitalne planove (rok 30 dana od stupanja zakona).
- Agencija za prostorno planiranje proverava podatke (u roku od 15 dana).
- Nakon ukupno 45 dana - građani mogu da podnesu prijave.
- Agencija upoređuje prijavu sa postojećim bazama i donosi potvrdu koja ima snagu javne isprave.
- Objekat se upisuje na vlasnika.
Cene legalizacije, naknade i oslobađanja
- Naknada za legalizaciju biće u visini doprinosa za građevinsko zemljište.
- Oslobođeni su: primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.
- Ako je investitor poznat – on snosi troškove, a ne vlasnici stanova.
- Ako investitor nije dostupan, vlasnici stanova plaćaju fiksnu naknadu (100–1.000 evra).
Raspon cena za legalizaciju
Kad je cena u pitanju, ističe se da su definisali vlasnike stanova, vlasnike porodičnih kuća, a u Beogradu je raspon od 100 do 1000 evra.
Beograd ima ekstrazonu i osam zona za utvrđivanje doprinosa. Gradiraće se tako da neće isto plaćati vlasnik stana u Borči, vlasnik stana u Mladenovcu i vlasnik stana na Terazijama.
U unutrašnjosti Srbije uveden je jedinstven princip – minimalna, fiksna cena za ove vrste nepokretnosti je 100 evra, ali u gradovima s više od 100.000 stanovnika, kakvi su Novi Sad, Niš, Kraljevo, ta cena ide od 100 do 500 evra. Dodaje se da u gradovima koji imaju 50.000 do 100.000 stanovnika cena ide od 100 do 300 evra, a za jedinice lokalne samouprave koje imaju ispod 50.000 stanovnika cena je od 100 do 150 evra.
Ko ne mora da plaća?
Primaoci socijalne pomoći, invalidi, samohrani roditelji i roditelji troje i više dece biće oslobođeni plaćanja takse za legalizaciju.
Ko ne može da se prijavi
Nelegalni objekti neće moći da budu legalizovani ako su:
Objekti građeni na zemljištu koje nije u privatnoj svojini (osim ako se ne urede odnosi sa vlasnikom zemljišta u roku od 5 godina),
na površinama javne namene (putevi, škole, bolnice), u zonama zaštite prirode i kulturnih dobara, zaštite voda ili sanitarnih zona,
objekti privremenog karaktera (npr. mobilne kuće, kontejneri).
