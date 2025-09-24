Slušaj vest

Prijava objekta u digitalnoj formi: građani će moći da unesu podatke o svom objektu preko onlajn-platforme, bez potrebe za dugotrajnom papirologijom.

Plaćanje simbolične naknade: za većinu objekata predviđena je ukupna cena za legalizaciju od 100 evra, čime se znatno olakšava proces.

Šta posle prijave: nakon prijave, nadležni organi će evidentirati objekat i formalno utvrditi vlasništvo, što znači da građani dobijaju pravno priznanje svog objekta.

Dobijanje dokumentacije o vlasništvu: po završetku procedure, građani će dobiti potvrdu i sve potrebne dokumente koji potvrđuju njihovo vlasništvo.

Kada zakon stupa na snagu

  • Očekuje se da zakon počne da važi u oktobru.
  • Rok za prijavljivanje počinje da teče 45 dana od stupanja zakona na snagu.''Apsolutno bih pozvala sve građane da prate kako teče usvajanje zakona, ali i da prvi dan, a proći će 45 dana od kada zakon stupi na snagu, iskoriste mogućnost da se prijave'', rekla je resorna ministarka Aleksandra Sofronijević.
  • "Očekujemo da Zakon o legalizaciji stupi na snagu u oktobru".

Gde se podnosi prijava

Prijave se podnose digitalno, preko platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.
Ako nemate tehničke mogućnosti ili digitalna znanja, opština je dužna da umesto vas popuni prijavu, dovoljno je da donesete dokumentaciju koju imate.

Kada se podnosi prijava

  • Nakon isteka 45 dana od stupanja zakona na snagu, otvara se rok za prijavljivanje.
  • Rok traje 60 dana.
  • Posle toga ostaje još 30 dana za primedbe i prigovore.

Kako izgleda postupak

  • Opštine unose svoje digitalne planove (rok 30 dana od stupanja zakona).
  • Agencija za prostorno planiranje proverava podatke (u roku od 15 dana).
  • Nakon ukupno 45 dana - građani mogu da podnesu prijave.
  • Agencija upoređuje prijavu sa postojećim bazama i donosi potvrdu koja ima snagu javne isprave.
  • Objekat se upisuje na vlasnika.

Cene legalizacije, naknade i oslobađanja

  • Naknada za legalizaciju biće u visini doprinosa za građevinsko zemljište.
  • Oslobođeni su: primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.
  • Ako je investitor poznat – on snosi troškove, a ne vlasnici stanova.
  • Ako investitor nije dostupan, vlasnici stanova plaćaju fiksnu naknadu (100–1.000 evra).
Raspon cena za legalizaciju

Kad je cena u pitanju, ističe se da su definisali vlasnike stanova, vlasnike porodičnih kuća, a u Beogradu je raspon od 100 do 1000 evra.

Beograd ima ekstrazonu i osam zona za utvrđivanje doprinosa. Gradiraće se tako da neće isto plaćati vlasnik stana u Borči, vlasnik stana u Mladenovcu i vlasnik stana na Terazijama.

U unutrašnjosti Srbije uveden je jedinstven princip – minimalna, fiksna cena za ove vrste nepokretnosti je 100 evra, ali u gradovima s više od 100.000 stanovnika, kakvi su Novi Sad, Niš, Kraljevo, ta cena ide od 100 do 500 evra. Dodaje se da u gradovima koji imaju 50.000 do 100.000 stanovnika cena ide od 100 do 300 evra, a za jedinice lokalne samouprave koje imaju ispod 50.000 stanovnika cena je od 100 do 150 evra.

Ko ne mora da plaća?

Primaoci socijalne pomoći, invalidi, samohrani roditelji i roditelji troje i više dece biće oslobođeni plaćanja takse za legalizaciju.

Ko ne može da se prijavi

Nelegalni objekti neće moći da budu legalizovani ako su:

Objekti građeni na zemljištu koje nije u privatnoj svojini (osim ako se ne urede odnosi sa vlasnikom zemljišta u roku od 5 godina),
na površinama javne namene (putevi, škole, bolnice), u zonama zaštite prirode i kulturnih dobara, zaštite voda ili sanitarnih zona,
objekti privremenog karaktera (npr. mobilne kuće, kontejneri).

