Slušaj vest

Praznici su vreme radosti, poklona i bogate trpeze, ali i period kada novac najbrže nestaje iz novčanika. Statistike pokazuju da upravo u decembru trošimo najviše, često više nego što realno možemo da priuštimo.

A onda dolazi januar - najduži mesec u godini, sa praznim budžetom, računima i kreditnim obavezama koje ne čekaju. O tome kako da uživamo u praznicima, a da posle ne platimo visoku cenu govorili su gosti na Kurir televiziji: Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica i Prof. dr Milan Beslać, ekonomista.

Dušan Uzelac Foto: Kurir Televizija

- To je i psihologija i marketing. Mi smo zakoračili u to potrošočko društvo a taj marketing jeste psihologija mase. Psihologija se koristi kako bi upravljala nama. Pretvaraju se tradicionalne vrednosti u potrošače praznike: crni petak, šareni četvrtak, kupovina na nekim popustima. Sve je to u interesu prodavaca - kaže Uzelac i dodaje:

- Sve što danas uradimo ili ne uradimo, biće reflektovano za 6 meseci. Potrošnjom u decembru i januaru imaćete potrebu da podignete kredit za letovanje. To je posledična stvar. Budžetiranje je jedan racionalni pristup upravljanju finansijama. To je suština. Kako racionalizovati svoje emotivne odluke. Psihologija uvek igra na kartu emotivnog i svi potenciraju sa porukama "jednom se živi, potroši". Sami kupujemo tu pilulu sreće, ta kupovina danas je prevazišla kupovinu od 20, 30 godina. Ranije smo kupovali funkcionalnost, a danas je sve to estetika. Ranije smo kupovali garderobu da bi se ugrejali a danas da bi bila viđena.

Milan Beslać Foto: Kurir Televizija

Prevara potrošača

Beslać dodaje da narod želi da se pokaže da je veći od onoga što jeste u toku praznika koji slede, što predstavlja ozbiljan problem:

- Našu želju za dokazivanjem još više prate marketinški trikovi. Čim neko kaže da je nešto gratis, to nije gratis i to je naplaćeno ako ne i više od onoga što vredi. Nema tu nikakve povoljnosti po potrošača, već žele da nas privuku i posebno kupujemo ono što nam zaista ne treba. Mi tradicionalno obeležavamo Božić i Uskrs, a sada se proslavlja i doček Nove godine pa se kupuju haljine, odela. Poklone možemo kupovati ali oni mogu biti skromniji. Često se zadužujemo, a to nije ispravno. To dolazi na naplatu i martu i aprilu i maju.

Kaže i da čovek treba potrošiti onoliko koliko može nadomestiti u što kraćem periodu:

- Morate tačno znati kada ćete i odakle nadomestiti potrošeno. Sada nam nude i kupovinu na rate a to nam dođe tačno kada budemo išli na letovanje.

Na ovu prevaru nasedne pola Srbije za vreme praznika! Sve dolazi na naplatu u martu i aprilu, na ove zamke prodavaca morate obratiti pažnju Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs