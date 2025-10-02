Slušaj vest

Kako je saopštila ekološka grupa za pritisak Grinpis zajedno sa Francuskom, Španijom i Holandijom, Belgija čini 95 odsto uvoza tečnog prirodnog gasa iz Rusije u EU, prenosi belgijski VRT.

Zajedno su ove četiri zemlje platile 34,3 milijarde evra za uvoz ruskog gasa između 2022. i sredine ove godine.

Kako navodi VRT, to se može uporediti sa ukupno 21,2 milijarde evra bilateralne pomoći za Ukrajinu.

Od početka rata Francuska je potrošila 12,7 milijardi evra na ruski gas. Španija je potrošila 9,5 milijardi evra, a Belgija je treći najveći kupac u EU, potrošivši 6,2 milijarde evra na ruski LNG od 2022. godine.

U međuvremenu, Belgija je potrošila 3,2 milijarde evra na pomoć Ukrajini od februara 2022. godine.

Prema izveštaju, zapadnoflamanska luka Zebrige postala je najveća pojedinačna ulazna tačka za ruski LNG u EU, odnosno obuhvata četvrtinu svih ulazaka isporuka gasa u EU iz Rusije.

Kurir Biznis/b92

