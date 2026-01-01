Novinarka Kurir Biznisa između obilaska tezgica i degustiranja slatkiša, slikala se i sa omiljenim likovima svih mališana

Mališani su i ovog jutra sa nestrpljenjem dočekali prvi praznični dan, spremni da zajedno sa roditeljima započnu pravu šoping čaroliju, uz nezaobilazne crvene nosiće i osmehe koji greju i najhladnije jutro.

Mirisi i boje šire se na sve strane - od raznobojnih bombona, kolača, alve i lizalica, preko kandiranih jabuka i domaćih medenjaka, pa sve do kuvanog vina, rakije, tople čokolade i kuvanog kukuruza. Prava gozba za sva čula, kojoj je nemoguće odoleti.

Vredni izlagači stigli su još u šest sati ujutru i postavili svoje tezge kako bi spremno dočekali prve posetioce od samog svitanja.

Dobra vest za sve građane koji dolaze automobilom - ove godine mogu da odahnu. Prvog i drugog januara parking u svim zonama biće potpuno besplatan, te posetioci Ulice otvorenog srca ne moraju da brinu o kaznama.

Cene slatkiša variraju od štanda do štanda. Crveni nosići se prodaju po ceni od 150 dinara.

Ukoliko ste od onih koji vole da se zagreju uz čašu kuvanog vina, možete ga pronaći po cenama od 200 ili 300 dinara.

Prodavac kuvanog kukuruza i rakije, podelio je za Kurir Biznis dosadašnji utisak i otkrio kakva je atmosfera

- Broj izlagača je znatno manji u odnosu na prošlu godinu. Obzirom da je manifestacija "Ulica otvorenog srca" ove godine otvorena na više lokacija u Beogradu, građani su se podelili i opredeljuju se za mesta najbliža svojim domovima, ali ipak - centar je centar - navodi prodavac.

Uveren je i da trgovci ove godine žele da odmaraju, pre nego da rade.

- Očekujemo da će negde u 14 časova posle podne biti udarni deo dana i da će Ulica otvorenog srca vrviti od posetilaca - ističe naš sagovornik.

Prodavac slatkiša na čijem štandu ne znate gde pre da gledate i šta bi ste pre pojeli, ističe da se građani bude oko 11 ujutru i da pik traje do 15 časova.

Ljubitelji kestenja izdvojiće 250 dinara za mali fišek, srednji 350, a za veliki 500 dinara.

Cene Gumene bombone - 150 dinara, 100 grama Svilene bombone - 100 dinara, 100 grama Alva - 150 Lizalice - od 50 do 100 Medenjaci - 200 dinara Kandirana jabuka - 100 Na drugom štandu pronašli smo kandirane jabuke sa šarenim mrvicama po ceni od 200 dinara. Cena kuvane rakije rakije se kreću od 250 do 300 dinara Kuvani kukuruz košta 250 dinara. Cena tople čokolade iznosi 400 dinara.

Posebnu pažnju privukla nam je i gospođa čija je tezga krcata od domaćih kolača i torti. Cena čuvene rozen torte košta 2.000 dinara po kilogramu.

Manifestacija "Ulica otvorenog srca" otvorena je na više lokacija:

Požeška ulica na Banovom brdu

Sportsko-rekreativni centar na Voždovcu na Banjici

Bulevar Zorana Đinđića, Novi Beograd

Borča

Surčin

Zemun

Obrenovac

Mladenovac

