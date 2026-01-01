Slušaj vest

Kandirano grožđe, ušećerene jabuke, lizalice, helijumski baloni, šećerna vuna, pečeno kestenje, ali i topla čokolada i kuvano vino i rakija već je sve na svom mestu u Svetogorskoj ulici.

Trgovci su se još od rane zore "parkirali" svako na svoje mesto i spremno čekaju da se pojave prve mušterije.

- Mi smo ovde od pola osam jutros. Tako je već 15 godina. A moj otac je ovde i na Novogodišnjem vašaru radio 40 godina. Prodajemo ušećerene jabuke, kandirano grožđe, razlilčite lizalice. Sve košta 150 dinara. Sa tom cenom startujemo, a aksnije ćemo videti. Možda cena bude i 200 ili 250 dinara, zavisi od prodaje - rekao nam je prodavac koji svoje mesto u Makedonskoj ulici, preko puta Doma omladine ne menja već 15 godina.

Kandirano grožđe Foto: Kurir

Da mu ne bi bila prva mušterija koja je pitala za cenu pa otišla ne kupivši ništa, novinarka Kurira je nakupovala pune ruke lizalica i kandiranog grožđa za decu. Valjda će mu biti talična.

Pre ovog prodavca, moglo bi se reći na mestu broj jedan, spretni trgovac je već pripremio aparaturu za pravljenje šećerne vune. Ali mašina će biti pokrenuta nešto kasnije kada se pojave male mušterije za ovu poslasticu.

Iako je ulica u pola devet jutros delovala poprilično prazno, jer kupaca još uvek niej bilo, miris kuvanog vina i rakije se već mogao osetiti u vazduhu. Čašica i jednog i drugog košta 150 dinara. A koliko će prodati, kako nam je otrkio jedan stariji gospodin, zavisi pre svega od temperature.

1/5 Vidi galeriju Ulica otovrenog srca Foto: Kurir

- Kad je mnogo hladno tada najbolje ide prodaja. Vino bolje ide, ali se prodaje i rakija. Svake godine je to različito i zavisi od hladnoće. Obično prodamo oko 30 litara vina i oko 20 litra rakije. A bilo je godina kada smo znali prodati i po 50 litara vina - rekao nam je prodavac koji je i novinarki Kurira ponudio čašicu kuvane rakije, ali je morala da odbije jer "dok radi, ne pije" .

Prodavci helijumskih balona su negde odšetali pa nismo saznali koliko ih naplaćuju, ali nam je zato prodavačica kolača rekla da 330 grama kolača "breskvica" košta 500 dinara.

1/5 Vidi galeriju Ulica otvorenog srca Foto: Kurir