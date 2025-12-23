Slušaj vest

Mnogi su još sredinom novembra odlučili gde će je dočekati. Neki su odabrali elegantne sale, neki lude žurke do jutra, kafane, splavove, a neki dnevni doček Nove godine, poznatiji kao "matine", u opuštenijem ritmu, gde muzika kreće ranije, a zabava ne staje sve do večernjih časova.

Kurir Biznis je istražio kakva je ponuda i kako se kreću cene za dnevni doček 2026. godine u Beogradu.

Naišli smo na raznovrsnu ponudu. Cene se kreću od 55 do 120 evra u zavisnosti od mesta sedenja, pa tako restorani i splavovi uglavnom nude plavu (najpovoljniju), zelenu, srebrnu, crvenu i zlatnu (najskuplju) zonu.

Plava zona podrazumeva najudaljenije mesto od izvođača ili benda, dok zlatnu zonu predstavljaju mesta koja se nalaze odmah ispred bine.

Ono što takođe utiče na celokupnu cenu jeste popularnost pevača ili benda koji će te večeri nastupiti pred gostima.

Švedski sto

Na švedskim stolovima poznatih beogradskih hotela i restorana goste očekuje prava gozba, gde će imati priliku da isprobaju kombinaciju Internacionalne kuhinje sa tradicionalnom srpskom kuhinjiom - od predjela do deserta.

Predjela / hladna plata - sirevi, pršuta, masline, povrće, salate...

Supe i topla jela - supa, pečeno meso, vegetarijanska jela...

Glavna jela - roštilj, piletina na razne načine, jela od svinjskog mesa, krompir na kajmaku

Prilozi - krompir, testenine, pirinač, salate, grilovano povrće

Deserti - torte, kolači, voćne slate, sladoled, lolipop, slatke pite

Pića - kafe, sokovi flaširani i prirodni, voda, šampanjac, selekcije vina, pivo, rakije, likeri...

Foto: Stock Connection Blue / Alamy / Profimedia

"A la carte"

Nešto jeftinija mesta u Beogradu naplaćuju ulaz po osobi - oko 2.000 dinara. Kada je reč o hrani u ponudi je A la carte opcija. Piće ćete takođe platiti po utrošku.

Uslov za rezervaciju je vrsta pića koje dobijete u zavisnosti od broja ljudi za stolom.

2-3 osobe: jedna flaša vina

od 4 do 5 osoba: jedna flaša žestokog pića ili dve flaše vina

Bez obzira gde odlučite da dočekate Novu 2026. u Beogradu sigurno nećete pogrešiti - jer je naša prestonica poznata po vrhunskom provodu.

Foto: Shutterstock

Šta znači Matine i kada se taj trend pojavio?

Matine (matinée), potiče iz francuskog jezika i označava dnevnu priredbu, zabavu, koncert, filmsku ili pozorišnu predstavu koja se održava pre podne ili u ranim popodnevnim časovima, pre večernjih događaja. Ključna poenta je dnevna zabava.

U Srbiji su matine žurke postale popularne tokom 70-ih i 80-ih godina, posebno među mladima. Organizovane su u kulturnim centrima, školama i domovima omladine, često uz praznične proslave ili posebne događaje. Pošto su se održavale tokom dana, omogućavale su zabavu i druženje mlađoj populaciji, uz muziku uživo ili DJ-eve sa aktuelnim hitovima.