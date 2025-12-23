Gde za dnevni doček Nove 2026. godine? Kako se kreću cene i šta sve ulazi u ponudu
Mnogi su još sredinom novembra odlučili gde će je dočekati. Neki su odabrali elegantne sale, neki lude žurke do jutra, kafane, splavove, a neki dnevni doček Nove godine, poznatiji kao "matine", u opuštenijem ritmu, gde muzika kreće ranije, a zabava ne staje sve do večernjih časova.
Kurir Biznis je istražio kakva je ponuda i kako se kreću cene za dnevni doček 2026. godine u Beogradu.
Naišli smo na raznovrsnu ponudu. Cene se kreću od 55 do 120 evra u zavisnosti od mesta sedenja, pa tako restorani i splavovi uglavnom nude plavu (najpovoljniju), zelenu, srebrnu, crvenu i zlatnu (najskuplju) zonu.
Plava zona podrazumeva najudaljenije mesto od izvođača ili benda, dok zlatnu zonu predstavljaju mesta koja se nalaze odmah ispred bine.
Ono što takođe utiče na celokupnu cenu jeste popularnost pevača ili benda koji će te večeri nastupiti pred gostima.
Švedski sto
Na švedskim stolovima poznatih beogradskih hotela i restorana goste očekuje prava gozba, gde će imati priliku da isprobaju kombinaciju Internacionalne kuhinje sa tradicionalnom srpskom kuhinjiom - od predjela do deserta.
- Predjela / hladna plata - sirevi, pršuta, masline, povrće, salate...
- Supe i topla jela - supa, pečeno meso, vegetarijanska jela...
- Glavna jela - roštilj, piletina na razne načine, jela od svinjskog mesa, krompir na kajmaku
- Prilozi - krompir, testenine, pirinač, salate, grilovano povrće
- Deserti - torte, kolači, voćne slate, sladoled, lolipop, slatke pite
- Pića - kafe, sokovi flaširani i prirodni, voda, šampanjac, selekcije vina, pivo, rakije, likeri...
"A la carte"
Nešto jeftinija mesta u Beogradu naplaćuju ulaz po osobi - oko 2.000 dinara. Kada je reč o hrani u ponudi je A la carte opcija. Piće ćete takođe platiti po utrošku.
Uslov za rezervaciju je vrsta pića koje dobijete u zavisnosti od broja ljudi za stolom.
- 2-3 osobe: jedna flaša vina
- od 4 do 5 osoba: jedna flaša žestokog pića ili dve flaše vina
Bez obzira gde odlučite da dočekate Novu 2026. u Beogradu sigurno nećete pogrešiti - jer je naša prestonica poznata po vrhunskom provodu.
Šta znači Matine i kada se taj trend pojavio?
Matine (matinée), potiče iz francuskog jezika i označava dnevnu priredbu, zabavu, koncert, filmsku ili pozorišnu predstavu koja se održava pre podne ili u ranim popodnevnim časovima, pre večernjih događaja. Ključna poenta je dnevna zabava.
U Srbiji su matine žurke postale popularne tokom 70-ih i 80-ih godina, posebno među mladima. Organizovane su u kulturnim centrima, školama i domovima omladine, često uz praznične proslave ili posebne događaje. Pošto su se održavale tokom dana, omogućavale su zabavu i druženje mlađoj populaciji, uz muziku uživo ili DJ-eve sa aktuelnim hitovima.
Tokom 90-ih, matine su se preselile i u klubove, služeći kao uvod u noćni provod ili kao dnevna, opuštenija alternativa. Konkretno trend je započet u Novosdskim klubovima, a zatim su i drugi gradovi nastavili da organizizuju ovakav vid zabave tokom vikenda i praznika, prilagođavajući se različitim generacijama. Danas matine i dalje postoji u savremenom obliku, privlačeći i mlađe, starije posetioce,ali i porodice sa decom, uz ležernu atmosferu i različite muzičke žanrove.