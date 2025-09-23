Slušaj vest

Nakon što je predsednik Vučić najavio novi zakon pod nazivom „Konačno svoj na svome”, koji će omogućiti legalizaciju skoro pet miliona nelegalnih objekata, proveravali smo koji su glavni efekti te mere, kako će novi zakon uticati na tržište nekretnina, ali i koji objekti neće moći da se legalizuju.

Legalizacija nelegalnih objekata biće uređena novim zakonom koji osim jednostavne procedure podrazumeva i minimalne troškove. Kada je reč o samoj prijavi, ona će se vršiti digitalno preko platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam. Međutim, svi oni građani koji nemaju digitalno znanje ili tehničke mogućnosti moći će da odnesu potrebnu dokumentaciju u opštinu gde će stručno osoblje umesto njih obaviti tu prijavu.

1/7 Vidi galeriju Zbog neprimerenog ponašanja komšija u zgradi koje uznemiruje ostale stanare, onda kada ne pomažu ni molbe, razgovori i pretnje, mnogi izlaz vide jedino u selidbi. Da ne bi do toga došlo, jedna devojka iz Srbije sa istim problemom morala je da potraži savet na Reditu Foto: Shutterstock

Sledeći korak u proceduri jeste evidentiranje same prijave od strane nadležnih organa i formalno utvrđivanje vlasništva, nakon čega će građani i dobiti dokumenta koja to potvrđuju. Kada je reč o samoj ceni legalizacije, iznos naknade za prijavu nelegalnih objekata naplaćivaće se u visini doprinosa za uređenje građevinskog građevinskog zemljišta, međutim za dve kategorije, a to su vlasnici stanova i vlasnici porodičnih kuća. Ta cena će biti fiksna i kretat će se od 100 do 1000 evra u zavisnosti od lokacije.

Stručnik za nekretnine Dušan Mirkulovski govorio je na ovu temu na Kurir televiziji, te objasnio koji su benefiti novog zakona:

- To je jedna dobra stvar jer je to držalo kočnicu na tržištu sve ovo vreme. Od 2017. čak nije bilo moguće ni overiti tako nešto. Danas je to jako pozitivno zato što će da se automatski pokrene, automatski će da se reše mnoge stvari i tržište će biti šire i veće. Mnogi građani su želeli da prodaju neku svoju nekretninu, a nisu uspevali. Neki su želeli da kupe, a nisu mogli. Banke žele da založe svoje hipoteke pod takve stvari, ali to isto nije bilo moguće. Tako da je to bila jedna kočnica koja će, nadamo se ovim zakonom, da se rastereti.

Dušan Mirkulovski Foto: Kurir Televizija

Zakon ne važi za sve

Mirkulovski je i objasnio koji objekti neće moći da se legalizuju prema novom zakonu:

- Neće moći da se legalizuju objekti na zelenim površinama, na javnim namenama, na tuđem zemljištu, gde vi nemate imovinsku pravnu situaciju čistu. Znači, vi ćete u toj situaciji moći da rešite građevinsku i upotrebnu dozvolu jednim dokumentom, dobićete jedno rešenje koje će to objediniti, ali to ne znači da vi rešavate imovinsko-pravna pitanja. Vas pre svega uputiti da rešite imovinsko-pravna pitanja. Ukoliko vi nemate saglasnost da tu napravite objekat i ako to nije vaša zemlja, takvi objekti neće biti rešeni u legalizaciji.

U budućnosti će se nelegalna gradnja tretirati automatskim prenosom vlasništva na državu umesto rušenjem objekata, Mirkulovski naglšava da je u pitanju upozorenje i žuti karton:

- Prosto svi bismo želeli da to prestane, da se zaista gradi samo legalno i sa dozvolama. Međutim, ukoliko pogledamo i današnje zakone, današnji zakoni kažu da je nelegalna gradnja krivično delo. Po krivičnom delu zapravo bi imovina trebalo da se oduzme i to automatski. Tako da to je dobro osmišljeno , ali naši građani nažalost uvek nađu neki način da to zloupotrebe. Mislim da bi bilo pametno da to bude možda čak i strožije. Ne znamo koliko će ih to zaustaviti u nameri da nešto naprave nelegalno.

EVO ŠTA NOVI ZAKON "KONAČNO SVOJ NA SVOME" PODRAZUMEVA! Mirkulovski otkriva koji objekti u Srbiji neće moći da se legalizuju Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs