Kako je saopšteno iz Agencije za licenciranje stečajnih upravnika nakon licitacije najbolji ponuđač za celinu 4 gde, između ostalog spada i dvorac "Sokolac" je Privredno društvo za puteve Vojvodinaput doo Zrenjanin, u vlasništvu Maje Buhe, ćerke Ljubiše Buhe Čumeta.

Stečajni upravnik će obavestiti Republiku Srbiju o postignutoj ceni i pozvati je da iskoristi pravo preče kupovine imovinske celine 4.

Kad je u pitanju celina 1, odnosno poljoprivredno zemljište u Dobanovcima ono je prodato Postkey real estate doo iz Sremske Kamenice po početnoj i jedinoj ceni od 472.489 evra.