Prodat dvorac Sokolac čuvene porodice Dunđerski: Jedini ponuđač platio 325.000 evra, evo ko je u pitanju
Na današnjoj licitaciji koja je održana u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu, dvorac s propratnim objektima, parkom, šumom i zemljištem prodat je jedinom ponuđaču, koji je, uslovno rečeno, i kupio ovo imanje za početnu cenu od 38.131.622 dinara (oko 325.000 evra).
Međutim, kako je zamak Sokolac kulturno dobro, kao i tri umetničke slike koje su se našle u stečajnoj masi, Republika Srbija ima pravo preče kupovine, pa se u narednih 30 dana čeka potez države. Ukoliko u roku od mesec dana država ne kupi ovaj zamak, on prelazi u vlasništvo jedinog ponuđača koji je položio depozit i pojavio se na jučerašnjoj licitaciji.
Kako je saopšteno iz Agencije za licenciranje stečajnih upravnika nakon licitacije najbolji ponuđač za celinu 4 gde, između ostalog spada i dvorac "Sokolac" je Privredno društvo za puteve Vojvodinaput doo Zrenjanin, u vlasništvu Maje Buhe, ćerke Ljubiše Buhe Čumeta.
Stečajni upravnik će obavestiti Republiku Srbiju o postignutoj ceni i pozvati je da iskoristi pravo preče kupovine imovinske celine 4.
Kad je u pitanju celina 1, odnosno poljoprivredno zemljište u Dobanovcima ono je prodato Postkey real estate doo iz Sremske Kamenice po početnoj i jedinoj ceni od 472.489 evra.
Devojka koja je učestvovala na licitaciji za dvorac nije želela da daje izjave za medije, čak nije htela da kaže ni svoje ime. Ipak, Kurir nezvanično saznaje da bi Sokolac, ukoliko ga država ne kupi, mogao da postane etno selo.
Zamak nekada čuvene porodice Dunđerski bio je deo stečajne imovine BD Agro a. d. Dobanovci, koja se našla na licitaciji. Kompletna imovina, koju pored zamka Sokolac čini i poljoprivredno zemljište, nekada deo Velikog salaša, podeljena je na pet prodajnih celina, a novog kupca našla je samo celina 1, njive u Dobanovcima, i to po ponuđenoj ceni 55.281.271,50 dinara, odnosno 472.489 evra. Za celine 2 i 3, koje, takođe, čini poljoprivredno zemljište u Dobanovcima, nije bilo zainteresovanih kupaca.
Prodato
upravna zgrada 287 kvadrata
stambeni objekat (stan domara) 86 kvadrata
benzinska pumpa 28 kvadrata
mašinska radionica 602 kvadrata
dvorac Sokolac (objekat kulture) površine 1.472 kvadrata
pripadajuće građevinsko, šumsko i poljoprivredno zemljište
oprema, nameštaj
Početna i jedina cena 38.131.622,00 RSD ili 325.911 evra
Nije prodato
Umetničke slike
"Portret Lenke Dunđerski" (1892), nepoznati autor, ulje na platnu
"Cveće u vazi", Dragutin Inkiostri (1912), tempera na svili (dve slike)
Početna i jedina cena: 720.000,00 RSD ili oko 7.000 evra
Dvorac Sokolac je, prema istorijskim spisima, krajem 19. veka podigao Lazar Dunđerski. Imanje je bilo poznato kao Veliki salaš i obuhvatalo je oko 3.997 jutara zemlje, a dvorac je kao miraz pripao Emiliji Milki Ivanović, drugoj ćerki Lazara Dunđerskog i njegove supruge Sofije. Prema slovu zakona kupac je u obavezi da poštuje sve zakonske odredbe koje se tiču kulturnih dobara, pa i ovog zamka nedaleko od Novog Bečeja.