Slušaj vest

Ovaj proizvod je bio namenjen za dalju preradu, ali iako još uvek nije poznato da li je završio na rafovima, sama količina otvara ozbiljna pitanja o kontroli u proizvodnom lancu i potencijalnim rizicima kada se osnovni propisi zanemare.

Šta ovakve nepravilnosti znače za krajnjeg potrošača, čak i kada proizvod nije bio namenjen direktnoj prodaji, za "Redakciju", govorili su prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za fizičku hemiju i ishranu, Goran Papović, predsednik Nacionalnog udruženja potrošača, i Ljiljana Ivanjac, načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako je utvrđeno da je rok trajanja sira nezakonito produžen?

- Inspekcija već oko dva meseca sprovodi intenzivni nadzor u objektima koji se bave proizvodnjom, skladištenjem, maloprodajom i veleprodajom hrane životinjskog porekla. Posebna pažnja u prvom tromesečju usmerena je na mleko i mlečne proizvode. U ovom slučaju, kontrola u mlekari Kikinda počela je 4. februara, nakon prijave potrošača. Objekat tada nije radio proizvodnju, ali smo pregledali sve prostorije i u hladnjači zatekli oko 10 tona upakovanih odrezaka sira. Ti ostaci nastaju pri sečenju sira i uobičajeno se prepakivaju za dalju preradu - rekla je Ljiljana i dodala:

Rekla je da je problem nastao kada su u dokumentaciji i na nalepnicama utvrdili da su na kutijama bili produženi rokovi trajanja, znatno duži od originalnog proizvoda.

Ljiljana Ivanjac, načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Foto: Kurir Televizija

- Inspekcija je ocenila da se radi o ugrožavanju bezbednosti hrane, a da bi ovako nešto izašlo u promet, predstavljalo bi i obmanu potrošača. Trenutno se nastavlja kontrola, proveravaju se i drugi nedostaci, a najverovatnije će ova količina sira biti upućena na neškodljivo uništenje.

Goran je dodao da kao potrošačka organizacija, uvek je važno da nezavisno rade uporedna ispitivanja i provere bezbednosti proizvoda. Ovo je primer kada prijava potrošača pokreće proces, a stručni inspektori obavljaju detaljan nadzor.

Goran Popović, predsednik Nacionalnog udruženja potrošača Foto: Kurir Televizija

- O ovom slučaju smo bili obavešteni iz medija, i potrošači su nam se javljali direktno. Moram priznati da je komunikacija sa Ministarstvom poljoprivrede sada dobra - stručni ljudi vode sektor veterine i reagovali su brzo - kaže Goran.

Šta ovakve nepravilnosti znače za krajnjeg potrošača?

- Komadi sira sa produženim rokom trajanja bili su planirani za dalju preradu, na primer za pravljenje topljenog sira. Teorijski, termičkom obradom bi se neki mikrobi mogli neutralisati, ali osnovno pravilo je da sirovina mora biti ispravna od početka - rekla je Svetlana.

prof. dr Svetlana Stanišić, profesor fizičke hemije i stručnjak za ishranu Foto: Kurir Televizija

Dodala je da ako su proizvodi pravilno deklarisani i provereni, trovanje hranom bi danas bi danas bio redak slučaj.

- Bezbednost hrane u industriji je vrlo strogo regulisana upravo zbog toga. Naravno, odgovornost je i na potrošačima da prate deklaracije i čuvaju proizvode u odgovarajućim uslovima, jer životinjske namirnice lako stradaju ako se prekine hladni lanac.

PRODUŽEN ROK TRAJANJA SIRA UGROZIO BEZBEDNOST HRANE: Šta ovakve nepravilnosti znače za krajnjeg potrošača? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs