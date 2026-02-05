Slušaj vest

Vanrednom kontrolom veterinarskih inspektora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sprovedenom 4. februara 2026. godine u mlekari „Kikinda“ u Kikindi, otkrivene su ozbiljne nepravilnosti u vezi sa označavanjem rokova upotrebe sira.

Tokom kontrole zatečeno je oko 10 tona ostataka sira parenog testa. Reč je o komadima koji nastaju prilikom sečenja većeg sira. Iako su ti ostaci nastali od sira koji ima određen rok upotrebe, na njima je bio označen duži rok nego na originalnom proizvodu od kojeg su nastali. To u praksi znači da je hrani nezakonito produžen rok trajanja, što nije dozvoljeno.

Ovakva praksa predstavlja obmanu potrošača i može dovesti u zabludu građane prilikom kupovine, jer nijedan proizvod ne može biti bezbedan duže nego što je bezbedan njegov osnovni sastav. Postoji osnovana sumnja da su ovi ostaci bili namenjeni daljoj preradi, odnosno upotrebi kao sirovina za proizvodnju topljenog sira, što je zakonom zabranjeno u slučajevima kada je rok upotrebe istekao ili je nezakonito produžen.

Inspekcija je takođe utvrdila da mlekara „Kikinda“ trenutno nema redovnu proizvodnju, kao i da sir koji je u tom pogonu sečen i pakovan nije proizveden u toj mlekari, već je reč o siru uvezenom tokom 2024. godine. Kontrola se nastavlja. Po okončanju postupka, veterinarska inspekcija Ministarstva će doneti odluku o daljim merama, a izvesno je da će biti naloženo uništenje celokupne zatečene količine ostataka sira, zbog nepravilnog označavanja rokova upotrebe i kršenja propisa.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poručuje potrošačima da je bezbednost hrane prioritet i da će svaki pokušaj obmane biti sankcionisan, a javnost blagovremeno informisana o rezultatima kontrole.