Proizvodi koje često nazivamo "lažnim sirom" zapravo samo izgledom podsećaju na sir. Najčešće se na rafovima nalaze pored pravih sireva, ali u suštini predstavljaju emulgovane proizvode na bazi biljnih masti, sa znatno slabijim nutritivnim sastavom i kvalitetom.

Savremena prehrambena industrija je toliko napredovala da danas uspešno proizvodi različite zamene za sir koje po ukusu i izgledu veoma liče na mlečne proizvode. Upravo zbog toga se u prodavnicama nalaze među sirevima, a pošto se dobro ponašaju pri visokim temperaturama, često se koriste u pripremi pica i drugih jela sa sirom. Potrošači, međutim, o tome uglavnom nisu jasno obavešteni.

Pažljivijim posmatranjem ambalaže može se uočiti da ovi proizvodi nikada nemaju naziv "sir", jer proizvođači to zakonski ne smeju da koriste. Ipak, pakovanja su osmišljena tako da ih je teško razlikovati od pravih sireva. S obzirom na to da su i ukusom veoma slični, mnogi ih konzumiraju nesvesno, verujući da jedu sir.

Promene i u Srbiji

Od prošle godine u Srbiji su uvedena nova pravila prema kojima svi proizvodi koji umesto mlečne masti sadrže biljna ulja ili masti moraju imati jasno istaknutu oznaku na prednjoj strani pakovanja. Ta oznaka sastoji se iz dva dela.

Levi deo je žuti trougao sa crvenim okvirom i crvenim uzvičnikom u sredini, dok se na desnoj strani nalazi tekst na ćirilici:

"НИЈЕ 100% МЛЕЧНИ ПРОИЗВОД - САДРЖИ ПАЛМИНО УЉЕ, ОДНОСНО ДРУГА БИЉНА УЉА".

Oznaka mora biti visoka najmanje 10 milimetara i postavljena tako da je potrošač lako uoči.

Kod proizvoda koji nisu fabrički upakovani, poput onih koji se prodaju iz vitrina ili u ugostiteljskim objektima, ova informacija mora biti istaknuta na policama, cenovnicima ili neposredno uz sam proizvod.

Kako prepoznati lažni sir

Jutarnji list je u hrvatskim marketima identifikovao više ovakvih proizvoda i naveo da se najveći broj zamena za sir nalazi među sečenim sirevima u listićima.

Kako navode, pronašli su proizvod koji na prednjoj strani nosi samo naziv "sandwich", dok se na poleđini navodi da je reč o "namazu biljne masti sa dodatim sastojcima", među kojima se pominje i sir, ali bez preciziranja njegovog udela.

Nutricionistkinja Diana Gluhak Spajić istakla je da su to tipični primeri proizvoda kod kojih potrošači misle da konzumiraju sir, a zapravo jedu emulgovanu namirnicu na bazi biljnih masti.

Prema njenim rečima, takvi proizvodi ne pripadaju kategoriji sireva, niti mlečnih ili sirnih proizvoda, već spadaju u grupu mlečno-biljnih namirnica.

- Ovi proizvodi podležu opštim propisima o hrani i njenom označavanju, zbog čega moraju imati opisne nazive i ne mogu se zakonski nazvati 'sir' ili 'mlečni proizvod' - objasnila je Gluhak Spajić.

Drugim rečima, ukoliko na pakovanju ne piše "sir", jasno je da to i nije pravi sir, bez obzira na izgled. Najčešće nose nazive poput "toast" ili "sandwich". Iako se od njih može napraviti ukusan sendvič, njihove nutritivne vrednosti su znatno niže u poređenju sa pravim sirom.

Nutritivno neuporedivi sa sirom

Pažljivim čitanjem deklaracije može se videti da je reč o "zameni za sir" ili "listićima od sira i biljne masti", a sastav jasno otkriva njihovu prirodu.

Pravi sir se proizvodi isključivo od mleka i prirodno sadrži visokokvalitetne proteine, kalcijum i druge minerale, kao i mlečne masti bogate vitaminima rastvorljivim u mastima. Suprotno tome, ovi visoko prerađeni proizvodi, koji uz mlečne sastojke sadrže i biljne masti, imaju manji udeo proteina, često veći procenat zasićenih masti, najčešće iz palminog ili kokosovog ulja, više soli i brojne tehnološke dodatke poput emulgatora i stabilizatora.

Zbog svega navedenog, njihova nutritivna vrednost je znatno niža i ne mogu se smatrati adekvatnom zamenom za sir, naročito kada je u pitanju ishrana dece. Takođe, ovi proizvodi imaju duži rok trajanja i niže troškove proizvodnje, što ih dodatno udaljava od tradicionalnog sira po nutritivnom kvalitetu.