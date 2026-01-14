Slušaj vest

Kompanija Saks Global, koja upravlja lancima Saks Fifth Avenue i Neiman Marcus, podnela je zahtev za bankrot dok radi na restrukturiranju i smanjenju svog duga od oko 1,75 milijardi dolara.

Iz kompanije su istakli da poslovanje nastavlja bez prekida, uključujući isplate zaposlenima, plaćanja dobavljačima i poštovanje programa za kupce, prenosi AP.

Podsećanja radi, Saks Global je prošle godine preuzeo Neiman Marcus, nakon što je Hudson’s Bay Co prethodno odvojio e-trgovinu Saks.com, dok tržište luksuzne robe predviđa pad prodaje u 2026. godini zbog globalne ekonomske neizvesnosti.

Biznis Kurir/Blic Biznis

