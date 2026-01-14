Srbin na čelu švajcarske banke: Ko je Aleksandar Ivanović koji bi od aprila mogao da preuzme rukovođenje bankarskog giganta
Generalni direktor švajcarskog bankarsog giganta UBS Serđo Ermoti (Sergio Ermotti) planira da se povuče sa funkcije nakon završetka integracije banke Kredi Svis (Credit Suisse), a njegov odlazak se očekuje u aprilu 2027. godine, objavio je Fajnenšel tajms.
Ermoti je ranije za Rojters izjavio da želi "dramatično" da poveća šanse da ga na čelu banke nasledi interni kandidat, iako UBS i dalje ostavlja mogućnost izbora rukovodioca sa strane.
Među imenima koja se pominju kao potencijalni naslednici sve češće se izdvaja Aleksandar Ivanović, direktor UBS-ovog odeljenja za upravljanje imovinom (Asset Management).
Ivanović je na čelo pomenute divizije postavljen u martu 2024. godine i od tada je, prema ocenama analitičara, ostavio snažan utisak vođenjem tog poslovnog segmenta. Fajnenšel tajms navodi da je Ivanović u užem krugu kandidata za naslednika Ermotiја.
Prema FT, iako se upravljanje imovinom u UBS-u tradicionalno smatra manje vidljivim delom poslovanja u poređenju sa bankarstvom za bogate klijente i investicionim bankarstvom - jer generiše manje od 10% ukupnih prihoda, naspram oko 50% iz segmenta wealth menadžemnta - Ivanovićevi rezultati dodatno su skrenuli pažnju vrha švajcarske banke.
On je u martu 2024. godine imenovan za člana Izvršnog odbora (Group Executive Board). Pre toga je obavljao funkcije šefa za odnose sa klijentima na globalnom nivou, kao i direktora za EMEA region i Švajcarsku u okviru odeljenja za upravljanje imovinom. U tim ulogama imao je ključnu ulogu u razvoju i sprovođenju strategije ovog segmenta, kao i u saradnji sa institucionalnim i veleprodajnim klijentima i odeljenjem za globalno upravljanje bogatstvom.
Karijeru u švajcarskom gigantu UBS je započeo 1992. godine kao pripravnik, a tokom godina radio je u svim poslovnim divizijama banke. Nakon toga je obavljao rukovodeće pozicije u Kredi Svisu i Morgan Stenliju, da bi se u UBS vratio 2017. godine.
Ivanović je diplomirao ekonomiju i poslovnu administraciju na Visokoj školi za ekonomiju u Cirihu, a master diplomu iz finansija stekao je u londonskoj biznis školi (London Business School).
Prema izvorima upoznatim sa situacijom, upravo kombinacija dugogodišnjeg iskustva unutar UBS-a, međunarodne karijere i aktuelnih rezultata u vođenju divizije za upravljanje imovinom čini Aleksandra Ivanovića jednim od najozbiljnijih kandidata za budućeg izvršnog direktora najveće švajcarske banke.
