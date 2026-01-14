Slušaj vest

Generalni direktor švajcarskog bankarsog giganta UBS Serđo Ermoti (Sergio Ermotti) planira da se povuče sa funkcije nakon završetka integracije banke Kredi Svis (Credit Suisse), a njegov odlazak se očekuje u aprilu 2027. godine, objavio je Fajnenšel tajms.

Ermoti je ranije za Rojters izjavio da želi "dramatično" da poveća šanse da ga na čelu banke nasledi interni kandidat, iako UBS i dalje ostavlja mogućnost izbora rukovodioca sa strane.

Među imenima koja se pominju kao potencijalni naslednici sve češće se izdvaja Aleksandar Ivanović, direktor UBS-ovog odeljenja za upravljanje imovinom (Asset Management).

Ivanović je na čelo pomenute divizije postavljen u martu 2024. godine i od tada je, prema ocenama analitičara, ostavio snažan utisak vođenjem tog poslovnog segmenta. Fajnenšel tajms navodi da je Ivanović u užem krugu kandidata za naslednika Ermotiја.

Prema FT, iako se upravljanje imovinom u UBS-u tradicionalno smatra manje vidljivim delom poslovanja u poređenju sa bankarstvom za bogate klijente i investicionim bankarstvom - jer generiše manje od 10% ukupnih prihoda, naspram oko 50% iz segmenta wealth menadžemnta - Ivanovićevi rezultati dodatno su skrenuli pažnju vrha švajcarske banke.

Foto: JHVEPhoto / Shutterstock.com

On je u martu 2024. godine imenovan za člana Izvršnog odbora (Group Executive Board). Pre toga je obavljao funkcije šefa za odnose sa klijentima na globalnom nivou, kao i direktora za EMEA region i Švajcarsku u okviru odeljenja za upravljanje imovinom. U tim ulogama imao je ključnu ulogu u razvoju i sprovođenju strategije ovog segmenta, kao i u saradnji sa institucionalnim i veleprodajnim klijentima i odeljenjem za globalno upravljanje bogatstvom.

Karijeru u švajcarskom gigantu UBS je započeo 1992. godine kao pripravnik, a tokom godina radio je u svim poslovnim divizijama banke. Nakon toga je obavljao rukovodeće pozicije u Kredi Svisu i Morgan Stenliju, da bi se u UBS vratio 2017. godine.

Ivanović je diplomirao ekonomiju i poslovnu administraciju na Visokoj školi za ekonomiju u Cirihu, a master diplomu iz finansija stekao je u londonskoj biznis školi (London Business School).