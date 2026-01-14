Slušaj vest

Letovi ka jednom od najpopularnijih letovališta na španskoj rivijeri Kosta Blanki obavljaće se dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom, avionima iz porodice erbas A320, uz mogućnost produženja sezone. Avio-karte za ovu destinaciju će biti od danas u prodaji.

Ovaj strateški iskorak oslanja se na dosadašnji uspeh Er Srbije u povezivanju Beograda sa ključnim turističkim i poslovnim centrima Španije - Malagom, Seviljom, Valensijom, Madridom, Barselonom, Palma de Majorkom i ostrvom Tenerife. Brzina prilagođavanja tržištu, proaktivno reagovanje na potražnju i kontinuirano unapređenje usluge ostaju glavne prednosti koje Er Srbiju ističu u odnosu na druge modele avio-saobraćaja u regionu.

Putnici će na ovoj avio-liniji imati prilike da uživaju u svim pogodnostima koje donosi putovanje nacionalnom avio-kompanijom. Viši nivo kvaliteta i udobnosti u odnosu na niskotarifne modele putovanja, kao i odličan odnos cene i kvaliteta, sa prosečnom tarifom u skladu sa potrebama tržišta, predstavljaju dodatnu atraktivnost ove avio-linije. Stabilnost operacija i snažna mreža konekcija omogućavaju jednostavno i brzo presedanje ka brojnim evropskim i regionalnim destinacijama.

- Nova direktna avio-linija Beograd – Alikante rezultat je detaljne analize tržišta i performansi uporedivih ruta, što potvrđuje da Er Srbija ostaje posvećena održivom rastu, jačanju tržišnog udela i pružanju što boljeg izbora destinacija svojim putnicima. Izuzetno nas raduje činjenica što ćemo biti u prilici da ovoga leta putnicima iz Srbije i regiona omogućimo još jednostavniji pristup španskim letovalištima. Ovim strateškim iskorakom nacionalna avio-kompanija dodatno jača prisustvo na jednom od najbrže rastućih tržišta u Evropi - izjavio je direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić.

Alikante je grad na jugoistočnoj obali Španije, biser Mediterana i poznat je kao kapija rivijere Kosta Blanka. U njegovoj regiji se nalaze mnogobrojne atraktivnije destinacije poput Benidorma, Altee i Elčea. Peščane plaže, blaga klima i moderna turistička infrastruktura čini ovu regiju privlačnom za turiste iz celog sveta.