- Uvođenje direktnih letova između Beograda i Šangaja imalo je za cilj snažnije i efikasnije povezivanje Srbije sa ovim važnim svetskim centrom. Tokom prve godine operacija na ovoj interkontinentalnoj ruti prevezli smo gotovo 50.000 putnika, što jasno pokazuje da smo uspešno odgovorili na potrebe tržišta i opravdali očekivanja putnika. Ovaj rezultat dodatno potvrđuje strateški značaj rute između Beograda i Šangaja i njen doprinos jačanju tradicionalno dobrih bilateralnih odnosa između Srbije i Narodne Republike Kine, jer omogućava bržu razmenu iskustava, razvoj poslovne saradnje, kao i intenzivnije kulturne i turističke kontakte između naših zemalja - izjavio je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.