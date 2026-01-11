Direktna veza s Kinom: Er Srbija obeležila godinu dana leta Beograd-Šangaj
Prvi let na ovoj ruti realizovan je 11. januara 2025. godine, čime je Srbija dobila još jednu važnu direktnu vazdušnu vezu sa Azijom.
- Uvođenje direktnih letova između Beograda i Šangaja imalo je za cilj snažnije i efikasnije povezivanje Srbije sa ovim važnim svetskim centrom. Tokom prve godine operacija na ovoj interkontinentalnoj ruti prevezli smo gotovo 50.000 putnika, što jasno pokazuje da smo uspešno odgovorili na potrebe tržišta i opravdali očekivanja putnika. Ovaj rezultat dodatno potvrđuje strateški značaj rute između Beograda i Šangaja i njen doprinos jačanju tradicionalno dobrih bilateralnih odnosa između Srbije i Narodne Republike Kine, jer omogućava bržu razmenu iskustava, razvoj poslovne saradnje, kao i intenzivnije kulturne i turističke kontakte između naših zemalja - izjavio je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.
Pored Šangaja, nacionalna avio-kompanija od septembra 2024. godine uspešno održava i direktne letove između Beograda i Guangdžoua, čime se dodatno jačaju vazdušne veze Srbije sa najznačajnijim kineskim destinacijama. Er Srbija nastavlja da unapređuje svoju međunarodnu mrežu u skladu sa savremenim trendovima i očekivanjima putnika, sa posebnim fokusom na povezivanje Evrope i Azije.
Biznis Kurir