Nacionalna avio-kompanija je krajem decembra ostvarila istorijski uspeh sa prevezenih više od 4,57 miliona putnika, kojim je oborila rekord nekadašnjeg JAT-a iz davne 1987. godine. Povećani broj letova, unapređeni operativni pokazatelji i širenje mreže destinacija dodatno potvrđuju dugoročnu strategiju razvoja i pouzdanosti Er Srbije. Tokom godine realizovano je ukupno 48.925 letova, što je četiri odsto više nego u 2024. godini, dok je prosečna popunjenost putničke kabine na redovnim letovima iznosila 78 odsto, uz rast od 2,5 procentna poena u odnosu na prethodnu godinu.



Flotu kompanije u 2025. godini činilo je 29 aviona, a mreža saobraćaja je obuhvatila ukupno 103 rute – 90 redovnih i 13 čarter linija. Er Srbija je tokom godine letela ka destinacijama u 34 zemlje na četiri kontinenta – Evropi, Aziji i Severnoj Americi u okviru redovnog saobraćaja, kao i Africi putem čarter letova. Uvođenjem šest novih linija, za koje je prodaja karata započeta već u četvrtom kvartalu 2025. godine, kompanija nastavlja da širi poslovne i turističke prilike i u ovoj godini, potvrđujući svoju poziciju pouzdanog i inovativnog avio-prevoznika.



Tokom protekle godine putnici su najviše birali destinacije koje spajaju posao, turizam i odmor. Među petnaest najpopularnijim destinacija u 2025. godini našli su se: Tivat, Podgorica, Pariz, Cirih, Istanbul, Larnaka, Atina, Barselona, Frankfurt, Milano, London, Beč, Rim, Amsterdam i Ljubljana. Ovi gradovi potvrđuju interesovanje putnika za evropske metropole i popularna letovališta, dok kontinuirano raste značaj dugolinijskih i poslovnih destinacija.



Poseban fokus kompanije i tokom 2025. godine bio je na razvoju ljudskih resursa. U toku godine zaposleno je 253 novih kolega, od čega 139 muškaraca i 114 žena, dok je ostvareno ukupno 184 interna napredovanja. Važno je istaći da se najveći broj napredovanja odnosi na operativne pozicije u saobraćaju, gde su zbog strukture zanimanja većinski zastupljeni muškarci. Ukoliko se izuzmu ova napredovanja, evidentirano je 119 internih unapređenja, pri čemu su žene činile većinu – 73 u odnosu na 46 muškaraca, što potvrđuje kontinuirano unapređenje rodne ravnopravnosti u kompaniji.



Tokom 2025. godine Er Srbija ostvarila je zapažena međunarodna priznanja, dodatno učvršćujući svoju poziciju na globalnoj avio-mapi. U okviru prestižnog godišnjeg izbora najboljih svetskih avio-kompanija – World Airline Awards, koji više od 25 godina organizuje ugledni britanski portal Skytrax, i koji se zasniva isključivo na ocenama i iskustvima putnika iz celog sveta, Er Srbija se po prvi put našla među tri najbolje regionalne avio-kompanije u Evropi i prvih 100 na svetu. Pored toga, prema rezultatima ankete koju sprovodi Global Traveler, američki magazin specijalizovan za potrebe i navike poslovnih putnika, Er Srbija je proglašena za najbolju avio-kompaniju u Istočnoj Evropi, čime je još jednom potvrđena kvalitetna usluga i rastuća prepoznatljivost brenda na međunarodnom tržištu.