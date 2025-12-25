Slušaj vest

Gradski sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove izdao je kompaniji Er Srbija rešenje kojim se potvrđuje prijava za izvođenje pripremnih radova za izgradnju poslovnog-komercijalnog kompleksa.

Radovi će se izvoditi, kako je navedeno u dokumentu koji je objavio sekretarijat, na građevinskoj parceli GP 1 koju čine katastarske parcele 3684/3, 3685/1 i 3734/15.

Projektant je potvrdio da gradnja nije u suprotnosti sa Planom detaljne regulacije za kompleks aerodroma "Nikola tesla Beograd" i Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd.

- Predmetna lokacija se nalazi u neposrednoj blizini zone aerodroma. Na severnoj strani se prostire planirani kružni tok, na severoistočnij ulica Nova 5. Na istočnoj strani se graniči sa ulicom koja pripada kompleksu Aerodroma Nikola Tesla, a na jugoistočnoj strani sa kompleksom Muzeja vazduhoplovstva. Na zapadnoj strani je tangira planirana saobraćajnica Put za aerodrom - navedeno je u dokumentu.

