Objekat površine 3.000 m² hangara i 600 m² radioničkog prostora, realizovan u 2024. godini, predstavlja ključni strateški poduhvat kompanije i oslonac za dalji rast u segmentu održavanja poslovnih mlaznjaka. Ovo je prva veća infrastrukturna investicija na beogradskom aerodromu još od devedesetih godina.

- Investicija u hangar nije samo infrastrukturni poduhvat, već i strateški korak ka jačanju naše pozicije na međunarodnom tržištu. Omogućava nam da odgovorimo na sve zahtevnije potrebe klijenata i da značajno unapredimo naše MRO kapacitete - izjavio je Srđan Kragojević, generalni director kompanije Prince Aviation.

Prince Aviation posluje iz Beograda već 35 godina, zapošljava preko 180 profesionalaca i u floti ima 7 poslovnih i 6 školskih letelica, pružajući usluge kroz tri segmenta: čarter poslovnih aviona, servis i tehničko održavanje (MRO) i obuku pilotskog i tehničkog kadra. Kompletan set EASA i FAA sertifikata omogućava kompaniji da integriše sve segmente poslovanja i pruži visokokvalitetne usluge klijentima na domaćem i međunarodnom tržištu.

U prethodnom periodu, kompanija je dodatno učvrstila svoju međunarodnu poziciju: u aprilu 2025. godine ostvarena je saradnja sa prvim klijentom iz Indije, uz odobrenje indijske Direkcije za civilno vazduhoplovstvo (DGCA) za održavanje jednog poslovnog aviona koji je sleteo u Beograd iz Indije, čime je otvoren pristup novim globalnim tržištima.

Postala je prva kompanija u svetu koja je izvršila ugradnju Iridium Certus SATCOM sistema na avionima Cessna CJ i Cessna XLS. Realizovala je najduži čarter let u istoriji kompanije na relaciji Cirih–Rio de Žaneiro, sa tehničkim sletanjem na Zelenortskim Ostrvima.

- Kontinuirana ulaganja u ljude, infrastrukturu i tehnologiju omogućavaju nam da održimo vodeću poziciju u regionu i da Beograd razvijamo kao relevantan centar za biznis avijaciju - dodao je Kragojević.

U narednom periodu, Prince Aviation ostaje fokusirana na dalju internacionalizaciju poslovanja, širenje MRO kapaciteta i unapređenje usluga u segmentu poslovne avijacije, čime ulaganje u hangar postaje strateški stub dugoročnog rasta kompanije.