Slušaj vest

INEOS je saopštio da razmatra delimično ili potpuno povlačenje iz zajedničkog projekta sa kompanijom Sinopec za izgradnju postrojenja za etilen u Tjenđinu, uz obrazloženje da su tržišni uslovi teški i da je prioritet očuvanje gotovine. Kompanija naglašava da ostaje posvećena svom glavnom partnerstvu sa Sinopekom - SECCO-u.

Retklif je ušao na kinesko tržište 2022. godine kupovinom 50% udela u SECCO-u u okviru sporazuma vrednog sedam milijardi dolara. Međutim, jeftin kineski izvoz, slaba potražnja u Evropi i visoki troškovi energije snažno pogađaju hemijsku industriju, pa tako i INEOS.

Moody’s je ove nedelje snizio kreditne ocene INEOS-a i njegove petrohemijske divizije, navodeći „veoma slabe finansijske pokazatelje“. Nakon toga, obveznice INEOS Quattro pale su na rekordno nizak nivo, a oko 5,8 milijardi dolara dugova kompanije završilo je u zoni visokog rizika. INEOS odgovara rezanjem troškova, otpuštanjima i zatvaranjem fabrike plastike u Ohaju.

SECCO posluje slabije nego što se očekivalo, pa je INEOS u poslednje dve godine morao da uloži oko 300 miliona dolara kako bi izbegao kršenje kreditnih uslova. U kineskoj filijali i dalje je ostalo oko 640 miliona dolara duga koji dospeva 2026. godine.

Što se tiče projekta u Tjenđinu, INEOS još nije uložio ozbiljna sredstva. Planirano je da doprinese oko 750 miliona dolara, ali sada pregovara o odlaganju, restrukturiranju - ili potpunom odustajanju od projekta.