Tošio Nakamura, jedan od najuticajnijih stratega svetskih izložbi u poslednjih nekoliko decenija, lider čiji je rad bitno oblikovao razvoj Ekspa nakon njegovog istorijskog vođenja Ekspa 2005 Aiči, boravio je u Beogradu od 8. do 10. decembra, povodom zvaničnog preuzimanja nove uloge savetnika direktora kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd koju će obavljati pro bono.

Pre dve decenije, Nakamura je predvodio Ekspo u Aiči pod temom "Mudrost prirode”, koja je u fokus stavila odnos čoveka i prirode i svetu predstavila pionirske inovacije: humanoidne robote, vozila na vodonik, masovnu primenu virtuelnih realnosti - postavljajući nove standarde savremenih Svetskih izložbi.

Foto: EXPO 2027

Tokom posete Beogradu, Nakamura je obišao gradilište projekta Ekspo 2027 Beograd kako bi sagledao napredak radova, a u razgovoru sa direktorom kompanije, Danilom Jerinićem, istakao je da u Ekspu 2027 vidi potencijal da uspostavi novi model za međunarodne izložbe, a za Srbiju otvara široke mogućnosti za međunarodna povezivanja i kontakte.

- Verujem da će Ekspo Beograd 2027. godine postaviti novi model za međunarodne izložbe. Jedan od razloga je što su njegove teme sport, muzika i humanost. Posetioci će biti učesnici - ne samo posmatrači. A to ga čini novim modelom izložbe bazirane na učešću. Za Srbiju, ovo će značiti mnogo novih međunarodnih kontakata - poručio je Nakamura i čestitao na rekordnom broju potvrda zemalja učesnica.

Danilo Jerinić Foto: Damir Dervišagić

Jerinić je naglasio da dolazak Nakamure predstavlja snažnu potvrdu međunarodne reputacije koju projekat Ekspo 2027 Beograd stiče.

- Učešće Nakamure u našim pripremama predstavlja značajno priznanje za ceo tim. Njegovo iskustvo i strateška vizija dragoceni su za razvoj prve međunarodne izložbe u regionu Zapadnog Balkana. Ulaskom u završne faze realizacije projekta posebno nam je važno što možemo da se oslonimo na eksperta koji je vodio jedan od najuspešnijih Ekspa u savremenoj istoriji - rekao je Jerinić.

Foto: EXPO 2027

Nakamura je naglasio da posebnu važnost ima činjenica da zemlja veličine Srbije prvi put organizuje jedan Ekspo, jer taj korak šalje snažnu poruku ohrabrenja i drugim državama da i one mogu da organizuju ovakav događaj. Upravo taj inspirativni potencijal, dodao je, razlog je zbog kojeg projekat Ekspo 2027 Beograd vrednuje izuzetno visoko.