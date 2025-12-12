Slušaj vest

Ove podatke saopštila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, rekavši da je zadovoljna odzivom građana i da se broj prijava "menja iz minuta u minut“.

- Kada sam krenula za Gadžin Han, bilo je 124.000 prijava, a sada smo već na 131.000 - navela je ministarka.

U toj opštini, prema njenim rečima, do 11 časova prijavilo se 187 građana. Sofronijević je pozvala sve vlasnike da iskoriste pogodnosti novog zakona.

- Nadamo se da će svi prijaviti svoje objekte, jer upisano više vredi - poručila je.

1765272232Vra87evA1nica-1.jpg
Foto: RINA

Istakla je da sistemskih grešaka nema, ali da je zbog velikog priliva zahteva u jednom trenutku došlo do kratkog usporavanja sajta.

- To je otklonjeno i sistem sada potpuno funkcioniše. U svakom trenutku možemo da uradimo presek podnetih zahteva - dodala je.

Ministarka je ocenila da novi zakon građanima značajno olakšava proces upisa, jer se po prvi put ne zahteva geodetska ni projektantska dokumentacija, čija izrada dugo traje i košta.

Prijava neupisanih objekata počela je 8. decembra i traje do 5. februara, a može da se podnese onlajn preko platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, uz JMBG i ličnu kartu, kroz nalog na portalu eUprava, preko lokalnih uslužnih centara ili u poštama širom Srbije.

Biznis Kurir/Blic

Ne propustiteNekretninePodneto više od 120.000 prijava za legalizaciju, predsednik Vučić poručio - "Ovo su važne stvari"!
beogradsko naselje Kaludjerica
NekretnineKo je mogao da sanja da će za 100 evra rešiti svoju muku: "Sad ću konačno posle 30 godina biti svoj na svome, svanulo mi je"
Legalizacija po zakonu Svoj na svome
Nekretnine110.792 zahteva do 16 časova! Interesovanje građana za legalizaciju ne jenjava
Zoran Baki Anđelković Alеksandra Sofronijеvić
NekretnineNajnoviji podaci: 100.000 podnetih zahteva za legalizaciju objekata, 48 odsto kuće
Aleksandra Sofronijević legalizacija Zemun (27).jpg