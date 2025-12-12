Slušaj vest

Ove podatke saopštila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, rekavši da je zadovoljna odzivom građana i da se broj prijava "menja iz minuta u minut“.

- Kada sam krenula za Gadžin Han, bilo je 124.000 prijava, a sada smo već na 131.000 - navela je ministarka.

U toj opštini, prema njenim rečima, do 11 časova prijavilo se 187 građana. Sofronijević je pozvala sve vlasnike da iskoriste pogodnosti novog zakona.

- Nadamo se da će svi prijaviti svoje objekte, jer upisano više vredi - poručila je.

Foto: RINA

Istakla je da sistemskih grešaka nema, ali da je zbog velikog priliva zahteva u jednom trenutku došlo do kratkog usporavanja sajta.

- To je otklonjeno i sistem sada potpuno funkcioniše. U svakom trenutku možemo da uradimo presek podnetih zahteva - dodala je.

Ministarka je ocenila da novi zakon građanima značajno olakšava proces upisa, jer se po prvi put ne zahteva geodetska ni projektantska dokumentacija, čija izrada dugo traje i košta.

Prijava neupisanih objekata počela je 8. decembra i traje do 5. februara, a može da se podnese onlajn preko platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, uz JMBG i ličnu kartu, kroz nalog na portalu eUprava, preko lokalnih uslužnih centara ili u poštama širom Srbije.